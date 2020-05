Wichtige Entwicklungen und aktuelle Zahlen zum Coronavirus aus Deutschland und der Welt.

Aktuelle Zahlen

Die Johns-Hopkins-Universität, die häufiger aktualisierte Daten als das Robert-Koch-Institut veröffentlicht, meldet für Deutschland 179.710 Corona-Infizierte, 8.228 an oder mit dem Coronavirus Gestorbene sowie 159.064 Genesene (Stand: 23.5., 7:00 Uhr). Ausführliche aktuelle Zahlen aus Deutschland finden Sie hier.



Weltweit gibt es laut Johns-Hopkins-Universität 5.213.483 registrierte Infizierte in 188 Ländern, 338.225 an oder mit dem Coronavirus Gestorbene und 2.058.124 Genesene. Detaillierte Zahlen aus Europa finden Sie hier.

Coronavirus in Deutschland

_ In zahlreichen deutschen Städten sind heute wieder Demonstrationen gegen die Alltagsbeschränkungen geplant. Mehr...



_ Die geplante Bundesbeteiligung an der Lufthansa soll nach Angaben von Wirtschaftsminister Altmaier nur vorübergehend sein. Mehr...



_ Tui plant im Juni wieder Reisen nach Mallorca. Der Konzern fordert Hilfen für Reisebüros. Mehr...

Coronavirus weltweit

_ In Großbritannien hat der wichtigste Berater von Premierminister Johnson, Cummings, laut übereinstimmenden Medienberichten gegen die Ausgangsbeschränkungen verstoßen. Mehr...



_ Frankreich will Anfang Juni eine App zur Nachverfolgung von Coronavirus-Infektionen zur Verfügung stellen. Mit der deutschen Variante soll sie vorerst nicht kompatibel sein. Mehr...



_Der amerikanische Autovermieter Hertz ist insolvent. Mehr...

