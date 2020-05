Wichtige Entwicklungen und aktuelle Zahlen zum Coronavirus aus Deutschland und der Welt.

Aktuelle Zahlen

Die Johns-Hopkins-Universität, die häufiger aktualisierte Daten als das Robert-Koch-Institut veröffentlicht, meldet für Deutschland bislang insgesamt 179.986 registrierte Corona-Infektionen, 8.261 an oder mit dem Coronavirus Gestorbene sowie 159.716 Genesene (Stand: 23.5., 7:30 Uhr). Ausführliche aktuelle Zahlen aus Deutschland finden Sie hier.



Weltweit gibt es laut Johns-Hopkins-Universität 5.313.816 registrierte Infektionen in 188 Ländern, 342.141 an oder mit dem Coronavirus Gestorbene und 2.112.864 Genesene. Detaillierte Zahlen aus Europa finden Sie hier.

Coronavirus in Deutschland

_ Bundestagspräsident Schäuble hat die Demonstrationen gegen die Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie als Zeichen für eine offene Gesellschaft gewertet. Mehr...



_ Grünen-Fraktionschefin Göring-Eckardt hat besorgt auf die jüngsten Corona-Ausbrüche nach Restaurant- und Gottesdienst-Besuchen reagiert. Mehr...



_ Die wegen der Corona-Pandemie angeschlagene Lufthansa will im Juni einem Zeitungsbericht zufolge eine Reihe europäischer Ziele wieder anfliegen. Mehr...

Coronavirus weltweit

_ Die Türkei will Mitte Juni ihre Grenzen wieder für Touristen aus dem Ausland öffnen. [Mehr... |https://www.deutschlandfunk.de/covid-19-tuerkei-oeffnet-mitte-juni-die-grenzen-fuer.1939.de.html?drn:news_id=1133691]



_ In den USA hat die "New York Times" der Opfer der Coronavirus-Pandemie gedacht. Mehr...



_ In Indien sollen 3,6 Millionen wegen der Corona-Krise arbeitslos gewordene Wanderarbeiter mit Sonderzügen in ihre Heimatdörfer zurückgebracht werden. Mehr...

Meistgelesene Nachrichten zum Coronavirus der letzten 24 Stunden

1. Niedersachsen: Coronavirus-Infektionen nach Restaurantbesuch. Mehr...



2. EU-Behörde hält eine "zweite Welle" der Coronavirus-Infektionen nur für eine Frage der Zeit. Mehr...



3. Wie es mit Freibad und Schwimmbad in der Coronakrise weitergehen kann. Mehr...

Die Nachrichtenredaktion empfiehlt

_ Bei der Debatte um die Corona-Pandemie, mögliche Lockerungsmaßnahmen und Mahnungen zur Vorsicht wird häufig auf eine "zweite Welle" verwiesen. Aber wann kommt sie? Mehr...



_ Gegen die Grundrechtsbeschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie finden weiter Proteste statt. Die Mehrheit der Bevölkerung ist allerdings mit den Schutzmaßnahmen einverstanden. Mehr...



_ Weltweit sind bis zu 80 Millionen Kinder unter einem Jahr nach UNO-Angaben von coronabedingten Impfausfällen betroffen. Mehr...

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Urlaub und Freizeit

+ Campingplätze, Ferienwohnungen, Hotels: Die aktuellen Reiseregelungen in Deutschland

+ Reisen: Wie der Urlaub 2020 aussehen könnte

+ Urlaub: Welche Regeln in der Bahn und im Flugzeug gelten

+ Tourismus: Streit um Gutscheinlösungen für Reisende

+ Schwimmen: Wie es mit Freibad und Schwimmbad weitergehen kann

+ Sport: Wie es mit Sportverein und Fitnessstudio weitergehen kann

Zahlen und Daten zur Coronavirus-Pandemie

+ Corona-Pandemie - und danach? Wie geht es mit dem Umweltschutz nach der Krise weiter?

+ Zahlen aus Europa: Wie sich das Coronavirus in Europa ausbreitet

+ Aktuelle Entwicklungen: Zahlen zum Coronavirus in Deutschland

+ Deutschland: Warum die Todesrate durch das Coronavirus in Deutschland (noch) so niedrig ist

+ Unentdeckte Infizierte: Wie hoch die Dunkelziffer bei den Coronavirus-Infektionen ist

+ Übersterblichkeit: Wie tödlich ist das Coronavirus wirklich?

Erkrankung und Schutz

+ Übertragen Kinder Coronaviren in gleichem Maße wie Erwachsene? Die Meinungen darüber gehen weit auseinander. Die gesellschaftlichen Folgen einer möglichen Antwort sind schwerwiegend. Wann sollen Kitas und Schulen wieder vollständig öffnen?

+ Behandlung: Wie weit ist die Suche nach Medikamenten gegen Covid-19?

+ Ansteckung: Welche Rolle spielen Kinder bei der Übertragung des Corona-Virus?

+ Gesichtsmasken: Was man zu Schutzmasken wissen sollte

+ Einkaufswagen und Co.: Wie lange sich das Coronavirus auf Oberflächen hält

Fake News, Verschwörungstheorien, Proteste

+ Corona-Demos: Gegner der Corona-Maßnahmen sind in der Minderheit

+ Corona-Falschnachrichten: Ärzte und Virologen warnen vor Infodemie

+ Selbsternannte Partei: Wie Widerstand 2020 die Corona-Krise in Frage stellt

+ Verbreitete Anschuldigungen: Wie Bill Gates zum Ziel von Verschwörungstheoretikern wurde



