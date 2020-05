Wichtige Entwicklungen und aktuelle Zahlen zum Coronavirus aus Deutschland und der Welt.

Aktuelle Zahlen

Die Johns-Hopkins-Universität, die häufiger aktualisierte Daten als das Robert-Koch-Institut veröffentlicht, meldet für Deutschland bislang insgesamt 180.328 registrierte Corona-Infektionen, 8.283 an oder mit dem Coronavirus Gestorbene sowie 60.281 Genesene (Stand: 25.5., 6:30 Uhr). Ausführliche aktuelle Zahlen aus Deutschland finden Sie hier.



Weltweit gibt es laut Johns-Hopkins-Universität 5.407.701 registrierte Infektionen in 188 Ländern, 345.060 an oder mit dem Coronavirus Gestorbene und 2.168.564 Genesene. Detaillierte Zahlen aus Europa finden Sie hier.

Coronavirus in Deutschland

_ Die Bundesregierung will mittelständische Betriebe wegen der Corona-Pandemie stärker unterstützen. Mehr...



_ Der Vorstoß des thüringischen Ministerpräsidenten Ramelow zur Aufhebung der Corona-Beschränkungen sorgt weiter für Diskussionen. Mehr...



_ Die Deutsche Bahn will mithilfe ihrer App vor zu vollen Zügen warnen. Mehr...

Coronavirus weltweit

_ Angesichts der steigenden Zahl der Corona-Infektionen in Brasilien verbietet die US-Regierung Einreisen aus dem Land. Mehr...



_ Der britische Premierminister Johnson hat seinen umstrittenen Chefberater Cummings in der Affäre um angebliche Lockdown-Verstöße verteidigt. Mehr...



_ Die virtuellen Angebote des weltberühmten Louvre in Paris sind während der Corona-Krise millionenfach angeklickt worden. Mehr...

Meistgelesene Nachrichten zum Coronavirus der letzten 24 Stunden

1. USA melden wieder mehr Corona-Neuinfektionen und Todesfälle. Mehr...



2. Südamerika ist nach Einschätzung der Weltgesundheitsorganisation WHO ein neues Epizentrum der Corona-Pandemie. Mehr...



3. Wie es mit Freibad und Schwimmbad in der Coronakrise weitergehen kann. Mehr...

Die Nachrichtenredaktion empfiehlt

_ Campingplätze, Ferienwohnungen, Hotels: Die aktuellen Reiseregelungen in Deutschland. Mehr...



_ Olympiaschwimmerin Sarah Köhler geht davon aus, dass wegen der Corona-Krise viele Sportler ihre Karriere beenden. Mehr...



_ Auf Einkaufswagen, Geldscheinen und Co.: Wie lange sich das Coronavirus auf Oberflächen hält. Mehr...