Wichtige Entwicklungen und aktuelle Zahlen zum Coronavirus aus Deutschland und der Welt.

Aktuelle Zahlen

Die Johns-Hopkins-Universität, die häufiger aktualisierte Daten als das Robert Koch-Institut veröffentlicht, meldet für Deutschland bislang insgesamt 180.600 registrierte Corona-Infektionen, 8.309 an oder mit dem Coronavirus Gestorbene sowie 161.199 Genesene (Stand: 26.5., 6:30 Uhr). Ausführliche aktuelle Zahlen aus Deutschland finden Sie hier.



Weltweit gibt es laut Johns-Hopkins-Universität 5.495.061 registrierte Infektionen in 188 Ländern, 346.232 an oder mit dem Coronavirus Gestorbene und 2.231.738 Genesene. Detaillierte Zahlen aus Europa finden Sie hier.

Coronavirus in Deutschland

_ Einem Medienbericht zufolge will die Bundesregierung ab dem 15. Juni die Reisewarnung für 31 europäische Staaten aufheben. Mehr...



_ Die Deutsche Post wird als erster Konzern in Deutschland Tausende Mitarbeiter ohne konkreten Anlass auf das Coronavirus testen lassen. Mehr...



_ Der Präsident des Paul-Ehrlich-Instituts, Cichutek, geht davon aus, dass bald zwei weitere deutsche Impfstoffe klinisch getestet werden können. Mehr...

Coronavirus weltweit

_ Tschechien hat seine systematischen Kontrollen an den Grenzen zu Deutschland und Österreich beendet. Mehr...



_ Im Zuge der Lockerungen der Corona-Auflagen dürfen in England zahlreiche Geschäfte im Juni wieder öffnen. Mehr...



_ Europaminister beraten über abgestimmte Lockerungen der Corona-Maßnahmen. Mehr...

