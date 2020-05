Wichtige Entwicklungen und aktuelle Zahlen zum Coronavirus aus Deutschland und der Welt.

Aktuelle Zahlen

Die Johns-Hopkins-University, die häufiger aktualisierte Daten veröffentlicht, meldet für Deutschland bereits 181.189 bestätigte Fälle, davon gelten 161.967 nicht mehr als erkrankt. Diesen Daten zufolge gibt es 8.372 an oder mit einer Corona-Infektion Gestorbene (Stand: 27.5.2020 – 6:30 Uhr). Ausführliche aktuelle Zahlen aus Deutschland finden Sie hier.



Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldete zuletzt 179.364 nachgewiesene Infektionen mit dem neuen Coronavirus. Das sind 362 Infizierte mehr als am Vortag. An oder mit einer Coronavirus-Infektion gestorben sind mittlerweile 8.349 Menschen, das sind 47 mehr als am Vortag. Das RKI schätzt die Zahl der Genesenen auf 162.800, rund 800 mehr als am Vortag (Stand: 27.5., 6 Uhr).

Coronavirus in Deutschland

_ Die Kontaktbeschränkungen in Deutschland wegen der Corona-Pandemie werden bis zum 29. Juni verlängert. Darauf einigten sich am Abend die Staatskanzleien der Länder und Bundeskanzleramtschef Braun. Mehr...



_ Bundestagspräsident Schäuble hat die Teilnehmer von Corona-Demonstrationen davor gewarnt, sich von Verschwörungstheoretikern vereinnahmen zu lassen. Mehr...



_ Die Bundesregierung wird sich heute laut einem Medienbericht doch nicht mit der Aufhebung der weltweiten Reisewarnung befassen. Mehr...

Coronavirus weltweit

_ In Spanien beginnt am Mittag eine zehntägige Staatstrauer in Gedenken der Corona-Opfer. Mehr...



_ Die EU-Kommission stellt heute ihren Entwurf für ein Konjunkturprogramm vor, mit dem die wirtschaftlichen Folgen der Coronakrise bewältigt werden sollen. Mehr...



_ In Österreich sind seit Beginn der Corona-Pandemie geringfügig mehr Menschen gestorben als normalerweise. Mehr...

