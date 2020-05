Wichtige Entwicklungen und aktuelle Zahlen zum Coronavirus aus Deutschland und der Welt.

Aktuelle Zahlen

Die Johns-Hopkins-University, die häufiger aktualisierte Daten veröffentlicht, meldet für Deutschland bereits 181.524 bestätigte Fälle, davon gelten 162.820 nicht mehr als erkrankt. Diesen Daten zufolge gibt es 8.428 an oder mit einer Corona-Infektion Gestorbene (Stand: 28.5.2020 – 7:00 Uhr). Ausführliche aktuelle Zahlen aus Deutschland finden Sie hier.



Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldete zuletzt 179.717 nachgewiesene Infektionen mit dem neuen Coronavirus. Das sind 353 Infizierte mehr als am Vortag. An oder mit einer Coronavirus-Infektion gestorben sind mittlerweile 8.411 Menschen, das sind 62 mehr als am Vortag. Das RKI schätzt die Zahl der Genesenen auf 163.200, rund 400 mehr als am Vortag (Stand: 28.5., 7 Uhr).

Coronavirus in Deutschland

_ Der Bundestag beschließt Unterstützung für berufstätige Eltern und Gastronomen. Mehr ...



_ Der Bundesdatenschutzbeauftragte Kelber hat die Verzögerungen bei der Corona-Warn-App kritisiert. Mehr...



_ Frauen kommen in der Corona-Berichterstattung als Expertinnen kaum vor. Mehr...

Coronavirus weltweit

_ Wegen der Einnahmeeinbußen durch die Corona-Pandemie haben weitere Fluggesellschaften Stellenstreichungen angekündigt. Mehr ...



_ Frankreich dringt auf einen raschen Beschluss der EU-Staaten für den geplanten Corona-Wiederaufbaufonds. Mehr...



_ Die Jagd auf Jungrobben an den Küsten Kanadas ist wegen der Corona-Pandemie drastisch eingebrochen. Mehr...

Meistgelesene Nachrichten zum Coronavirus der letzten 24 Stunden

1. Die Kontaktbeschränkungen in Deutschland wegen der Corona-Pandemie werden bis zum 29. Juni verlängert. Mehr...



2. Warum die Todesrate durch das Coronavirus in Deutschland (noch) so niedrig ist. Mehr...



3. Zwei deutsche Impfstoffe kurz vor klinischer Studie. Mehr...

Die Nachrichtenredaktion empfiehlt

_ Etwa jeder fünfte Wahlberechtigte in Deutschland meint, dass Medien und Politiker die Gefahren durch das Coronavirus bewusst übertreiben, um die Öffentlichkeit zu täuschen. Mehr...



_ Wie geht es nach Corona mit dem Homeoffice weiter? Mehr...



_ Die Allgemeine Ortskrankenkasse AOK hat angekündigt, in der „Bild“-Zeitung vorerst keine Werbung mehr zu schalten. Zur Begründung führte sie die Berichterstattung des Blattes über eine wissenschaftliche Studie des Virologen Christian Drosten an. Mehr...