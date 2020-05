Wichtige Entwicklungen und aktuelle Zahlen zum Coronavirus aus Deutschland und der Welt.

Aktuelle Zahlen

Die Johns-Hopkins-University, die häufiger aktualisierte Daten veröffentlicht, meldet für Deutschland bereits 182.196 bestätigte Fälle, davon gelten 163.360 nicht mehr als erkrankt. Diesen Daten zufolge gibt es 8.470 an oder mit einer Corona-Infektion Gestorbene (Stand: 29.5.2020 – 6:00 Uhr). Ausführliche aktuelle Zahlen aus Deutschland finden Sie hier.



Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldete zuletzt 180.458 nachgewiesene Infektionen mit dem neuen Coronavirus. Das sind 741 Infizierte mehr als am Vortag. An oder mit einer Coronavirus-Infektion gestorben sind mittlerweile 8.450 Menschen, das sind 39 mehr als am Vortag. Das RKI schätzt die Zahl der Genesenen auf 164.100, rund 900 mehr als am Vortag (Stand: 29.5., 0 Uhr).

Coronavirus in Deutschland

_ Der Einzelhandel verzeichnet für den April wegen der Geschäftsschließungen die stärksten Einbußen seit 2007. Mehr ...



_ Der Virologe Kekulé hat im Deutschlandfunk seine Kritik an der Studie der Berliner Charité zum Coronavirus bei Kindern erläutert. Mehr...



_ Der Bundeselternrat schlägt vor, Schulunterricht künftig notfalls auch in Messehallen abzuhalten. Mehr...

Coronavirus weltweit

_ Die EU plant, Reserven an medizinischem Material anzulegen. Mehr...



_ Brasilien meldet weiter eine starke Zunahme von Infektionen. Mehr ...



_ Der französische Autohersteller Renault will weltweit 15.000 Arbeitsplätze streichen. Mehr...

Meistgelesene Nachrichten zum Coronavirus der letzten 24 Stunden

1. Warum die Todesrate durch das Coronavirus in Deutschland (noch) so niedrig ist. Mehr...



2. Campingplätze, Ferienwohnungen, Hotels: Die aktuellen Reiseregelungen in Deutschland Mehr...



3. Wie es mit Freibad und Schwimmbad in der Coronakrise weitergehen kann Mehr...

Die Nachrichtenredaktion empfiehlt

_ Ein Förderprogramm für kleinere Firmen in der Coronakrise musste einem Bericht zufolge vorzeitig beendet werden, weil deutlich zu wenig Geld dafür zur Verfügung gestellt worden sein soll. Mehr...



_ Gewerkschaften fordern einen Steuerrabatt für die Arbeit im Homeoffice. Mehr...



_ Welche Rolle spielen "Superspreader" bei der Ausbreitung des Coronavirus? Mehr...