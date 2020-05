Wichtige Entwicklungen und aktuelle Zahlen zum Coronavirus aus Deutschland und der Welt.

Aktuelle Zahlen

Die Johns-Hopkins-University, meldet für Deutschland 182.922 bestätigte Fälle, davon gelten 164.245 nicht mehr als erkrankt. Diesen Daten zufolge gibt es 8.504 an oder mit einer Corona-Infektion Gestorbene (Stand: 30.5.2020 - 5:30 Uhr). Ausführliche aktuelle Zahlen aus Deutschland finden Sie hier.



Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldete zuletzt 181.196 nachgewiesene Infektionen mit dem neuen Coronavirus. Das sind 738 Infizierte mehr als am Vortag. An oder mit einer Coronavirus-Infektion gestorben sind mittlerweile 8.489 Menschen, das sind 39 mehr als am Vortag. Das RKI schätzt die Zahl der Genesenen auf 164.900, rund 800 mehr als am Vortag (Stand: 30.5., 0 Uhr).

Coronavirus in Deutschland

_ Patientenschützer kritisieren die Situation von Pflegeheimbewohnern in der Corona-Krise. Mehr...



_ Der Vorstand der Lufthansa hat die Auflagen der EU-Kommission für Staatshilfen akzeptiert. Mehr...



_ Der Vorsitzende des Weltärztebundes, Montgomery, fordert mehr Einheitlichkeit bei den Corona-Regeln in Deutschland. Mehr ...

Coronavirus weltweit

_ In Schweden will die Opposition den Sonderweg in Corona-Krise untersuchen lassen. Mehr..



_ Die USA wollen die Zusammenarbeit mit der Weltgesundheitsorganisation beenden. Mehr ...



_ Frankreichs Finanzminister Le Maire hat die sogenannten Sparsamen Vier aufgefordert, ihren Widerstand beim EU-Wiederaufbauplan aufzugeben.. Mehr...

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben einen Nachrichtenblog angelegt. Der bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.

Urlaub und Freizeit

+ Campingplätze, Ferienwohnungen, Hotels: Die aktuellen Reiseregelungen in Deutschland

+ Reisen: Wie der Urlaub 2020 aussehen könnte

+ Urlaub: Welche Regeln in der Bahn und im Flugzeug gelten

+ Tourismus: Streit um Gutscheinlösungen für Reisende

+ Schwimmen: Wie es mit Freibad und Schwimmbad weitergehen kann

+ Sport: Wie es mit Sportverein und Fitnessstudio weitergehen kann

Zahlen und Daten zur Coronavirus-Pandemie

+ Corona-Pandemie - und danach? Wie geht es mit dem Umweltschutz nach der Krise weiter?

+ Zahlen aus Europa: Wie sich das Coronavirus in Europa ausbreitet

+ Aktuelle Entwicklungen: Zahlen zum Coronavirus in Deutschland

+ Deutschland: Warum die Todesrate durch das Coronavirus in Deutschland (noch) so niedrig ist

+ Unentdeckte Infizierte: Wie hoch die Dunkelziffer bei den Coronavirus-Infektionen ist

+ Übersterblichkeit: Wie tödlich ist das Coronavirus wirklich?

Erkrankung und Schutz

+ Tröpfcheninfektion oder Schwebeteilchen: Welche Rolle spielen Aerosol-Partikel bei der Übertragung des Coronavirus?

+ Ausbreitung: Wie gefährlich sind Superspreader in der Corona-Pandemie?

+ Impfung: So weit ist die Forschung

+ Behandlung: Wie weit ist die Suche nach Medikamenten gegen Covid-19?

+ Ansteckung: Wann sollen Kitas und Schulen wieder vollständig öffnen?

+ Gesichtsmasken: Was man zu Schutzmasken wissen sollte

+ Einkaufswagen und Co.: Wie lange sich das Coronavirus auf Oberflächen hält

Fake News, Verschwörungstheorien, Proteste

+ Corona-Demos: Gegner der Corona-Maßnahmen sind in der Minderheit

+ Corona-Falschnachrichten: Ärzte und Virologen warnen vor Infodemie

+ Selbsternannte Partei: Wie Widerstand 2020 die Corona-Krise in Frage stellt

+ Verbreitete Anschuldigungen: Wie Bill Gates zum Ziel von Verschwörungstheoretikern wurde



