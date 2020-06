Wichtige Entwicklungen und aktuelle Zahlen zum Coronavirus aus Deutschland und der Welt.

Aktuelle Zahlen

Die Johns-Hopkins-University, meldet für Deutschland 183.410 bestätigte Fälle, davon gelten 165.352 nicht mehr als erkrankt. Diesen Daten zufolge gibt es 8.540 an oder mit einer Corona-Infektion Gestorbene (Stand: 1.6.2020 - 7:30 Uhr). Ausführliche aktuelle Zahlen aus Deutschland finden Sie hier.



Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldete zuletzt 183.410 nachgewiesene Infektionen mit dem neuen Coronavirus. Das sind 333 Infizierte mehr als am Vortag. An oder mit einer Coronavirus-Infektion gestorben sind mittlerweile 8.511 Menschen, das sind 11 mehr als am Vortag. Das RKI schätzt die Zahl der Genesenen auf 165.900. (Stand: 1.6., 0 Uhr).

Coronavirus in Deutschland

_ Wer eine Krankschreibung wegen einer Erkältung braucht, muss dafür ab jetzt wieder zum Arzt. Mehr...



_ Die Grünen fordern einen mit Experten besetzten "Pandemierat" zur Koordination der Maßnahmen gegen die Corona-Krise. Mehr...



_ Vor den Beratungen der Koalition über ein Konjunkturpaket in der Corona-Krise wünscht sich der Mittelstand Steuerentlastungen. Mehr ...

Coronavirus weltweit

_ Russland lockert heute die Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus. Mehr.



_ Auch in der Türkei gibt es weitere Lockerungen der Corona-Beschränkungen. Mehr...



_ Die USA haben große Mengen des umstrittenen Malariamittels Hydroxychloroquin nach Brasilien geliefert. Mehr ...

Meistgelesene Nachrichten zum Coronavirus der letzten 24 Stunden

1. Tröpfcheninfektion oder Schwebeteilchen: Welche Rolle spielen Aerosol-Partikel bei der Übertragung des Coronavirus? Mehr...



2. Schwimmen: Wie es mit Freibad und Schwimmbad weitergehen kann. Mehr...



3. Die wichtigsten Entwicklungen in unserem Newsblog zum Coronavirus. Mehr...

Die Nachrichtenredaktion empfiehlt

_ Jeder zweite Deutsche würde sich nach einer Umfrage gegen das Coronavirus impfen lassen, wenn es einen Impfstoff gäbe. Mehr...



_ Welche Rolle spielen „Superspreader“ bei der Ausbreitung des Coronavirus? Mehr...



_ Warum Lateinamerika besonders unter der Corona-Pandemie leidet. Mehr...

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben einen Nachrichtenblog angelegt. Der bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.

Urlaub und Freizeit

+ Campingplätze, Ferienwohnungen, Hotels: Die aktuellen Reiseregelungen in Deutschland

+ Reisen: Wie der Urlaub 2020 aussehen könnte

+ Urlaub: Welche Regeln in der Bahn und im Flugzeug gelten

+ Tourismus: Streit um Gutscheinlösungen für Reisende

+ Schwimmen: Wie es mit Freibad und Schwimmbad weitergehen kann

+ Sport: Wie es mit Sportverein und Fitnessstudio weitergehen kann

Zahlen und Daten zur Coronavirus-Pandemie

+ Corona-Pandemie - und danach? Wie geht es mit dem Umweltschutz nach der Krise weiter?

+ Zahlen aus Europa: Wie sich das Coronavirus in Europa ausbreitet

+ Aktuelle Entwicklungen: Zahlen zum Coronavirus in Deutschland

+ Deutschland: Warum die Todesrate durch das Coronavirus in Deutschland (noch) so niedrig ist

+ Unentdeckte Infizierte: Wie hoch die Dunkelziffer bei den Coronavirus-Infektionen ist

+ Übersterblichkeit: Wie tödlich ist das Coronavirus wirklich?

Erkrankung und Schutz

+ Tröpfcheninfektion oder Schwebeteilchen: Welche Rolle spielen Aerosol-Partikel bei der Übertragung des Coronavirus?

+ Ausbreitung: Wie gefährlich sind Superspreader in der Corona-Pandemie?

+ Impfung: So weit ist die Forschung

+ Behandlung: Wie weit ist die Suche nach Medikamenten gegen Covid-19?

+ Ansteckung: Wann sollen Kitas und Schulen wieder vollständig öffnen?

+ Gesichtsmasken: Was man zu Schutzmasken wissen sollte

+ Einkaufswagen und Co.: Wie lange sich das Coronavirus auf Oberflächen hält

Fake News, Verschwörungstheorien, Proteste

+ Corona-Demos: Gegner der Corona-Maßnahmen sind in der Minderheit

+ Corona-Falschnachrichten: Ärzte und Virologen warnen vor Infodemie

+ Selbsternannte Partei: Wie Widerstand 2020 die Corona-Krise in Frage stellt

+ Verbreitete Anschuldigungen: Wie Bill Gates zum Ziel von Verschwörungstheoretikern wurde



