Wichtige Entwicklungen und aktuelle Zahlen zum Coronavirus aus Deutschland und der Welt.

Aktuelle Zahlen

Die Johns-Hopkins-University, meldet für Deutschland 183.594 bestätigte Fälle, davon gelten 165.632 nicht mehr als erkrankt. Diesen Daten zufolge gibt es 8.555 an oder mit einer Corona-Infektion Gestorbene (Stand: 2.6.2020 - 7:30 Uhr). Ausführliche aktuelle Zahlen aus Deutschland finden Sie hier.



Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldete zuletzt 182.028 nachgewiesene Infektionen mit dem neuen Coronavirus. Das sind 213 Infizierte mehr als am Vortag. An oder mit einer Coronavirus-Infektion gestorben sind mittlerweile 8.522 Menschen, das sind 11 mehr als am Vortag. Das RKI schätzt die Zahl der Genesenen auf 166.400. (Stand: 2.6., 0 Uhr).

Coronavirus in Deutschland

_ Die Große Koalition berät heute in Berlin wegen der Coronakrise über ein Milliardenpaket zur Belebung der deutschen Konjunktur. Mehr...



_ Der jüngste Corona-Ausbruch in Göttingen hat auch Konsequenzen für hunderte Schüler in der Stadt. Mehr...



_ Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft beklagt, dass Lehrkräfte in der Coronakrise pauschal schlecht gemacht würden.. Mehr...

Coronavirus weltweit

_ Die UNO-Luftfahrtorganisation empfiehlt einen Meter Abstand zwischen Flugpassagieren. Mehr.



_ In Frankreich startet heute die neue Corona-Tracing-App "Stop Covid". Mehr...



_ Tschechien öffnet die Grenze nach Deutschland ab dem 15. Juni. Mehr ...

