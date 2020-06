Wichtige Entwicklungen und aktuelle Zahlen zum Coronavirus aus Deutschland und der Welt.

Aktuelle Zahlen

Die Johns-Hopkins-University meldet für Deutschland 184.472 bestätigte Fälle, davon gelten 167.909 nicht mehr als erkrankt. Diesen Daten zufolge gibt es 8.635 an oder mit einer Corona-Infektion Gestorbene (Stand: 5.6.2020 - 6 Uhr). Ausführliche aktuelle Zahlen aus Deutschland finden Sie hier.



Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldete zuletzt 183.271 nachgewiesene Infektionen mit dem neuen Coronavirus. Das sind 507 Infizierte mehr als am Vortag. An oder mit einer Coronavirus-Infektion gestorben sind laut RKI mittlerweile 8.613 Menschen, das sind 32 mehr als am Vortag. Das RKI schätzt die Zahl der Genesenen auf 168.800. (Stand: 5.6., 0 Uhr).

Coronavirus in Deutschland

_ Bundeskanzlerin Merkel hat eingeräumt, dass die aktuellen Milliardenprogramme auch künftige Generationen belasten werden. Mehr...



_ Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung geht von einer sich noch stärker abschwächenden Konjunktur aus als bislang prognostiziert. Mehr...



_ Nach dem Kursabsturz in der Corona-Krise verliert die Lufthansa ihren Platz im Deutschen Aktienindex. Neu im Kreis der 30 Dax-Konzerne ist der Berliner Immobilienkonzern Deutsche Wohnen. Mehr...

Coronavirus weltweit

_ Brasilien hat innerhalb eines Tages 1.473 neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus registriert. Mehr...



_ Die medizinische Fachzeitschrift "The Lancet" hat eine Studie zum Einsatz von Chloroquin und Hydroxychloroquin gegen das Coronavirus zurückgezogen. Mehr...



_ Die EU-Innenminister beraten heute über weitere Lockerungen der Grenzkontrollen in Europa. Mehr ...

