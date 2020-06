Wichtige Entwicklungen und aktuelle Zahlen zum Coronavirus aus Deutschland und der Welt.

Aktuelle Zahlen

Die Johns-Hopkins-University meldet für Deutschland 184.924 bestätigte Fälle, davon gelten 168.480 nicht mehr als erkrankt. Diesen Daten zufolge gibt es 8.658 an oder mit einer Corona-Infektion Gestorbene (Stand: 6.6.2020 - 6 Uhr). Ausführliche aktuelle Zahlen aus Deutschland finden Sie hier.



Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldete zuletzt 183.678 nachgewiesene Infektionen mit dem neuen Coronavirus. Das sind 407 Infizierte mehr als am Vortag. Die Zahl der Neuinfektionen ist im Vergleich zum Vortag damit um genau 100 zurückgegangen. An oder mit einer Coronavirus-Infektion gestorben sind laut RKI mittlerweile 8.646 Menschen, das sind 33 mehr als am Vortag. Das RKI schätzt die Zahl der Genesenen auf 168.900. (Stand: 6.6., 0 Uhr).

Coronavirus in Deutschland

_ Trotz der in vielen Bundesländern geplanten vollständigen Schulöffnung kann es nach Ansicht der Kultusministerkonferenz-Vorsitzenden Hubig keine vollständige Rückkehr zum Normalzustand geben. Mehr...



_ Das Tragen von Atemschutzmasken stellt nach Ansicht von Psychologen kein Risiko für die psychische und soziale Entwicklung von Kleinkindern dar. Mehr...



_ Im Konjunkturhilfepaket der Bundesregierung sind keine Prämien für den Verkauf von Autos mit Verbrennungsmotor vorgesehen. Unter anderem die SPD war dagegen. Der Parteivorsitzende Walter-Borjans wehrt sich jetzt gegen Vorwürfe von IG Metall und Betriebsräten. Mehr...

Coronavirus weltweit

_ Brasiliens Präsident Bolsonaro droht damit, dass sein Land aus der Weltgesundheitsorganisation austreten könnte. Mehr...



_ Die Europäische Union will Medienberichten zufolge das Geld für die Flüchtlingshilfe in der Türkei aufstocken. Mehr...



_ In der "Traumfabrik" Hollywood darf bald wieder gearbeitet werden - wenn auch nur unter strikten Auflagen. Mehr...

Meistgelesene Nachrichten zum Coronavirus der letzten 24 Stunden

1. Welche Rolle spielen Aerosol-Partikel bei der Übertragung des Coronavirus? Mehr...



2. Campingplätze, Ferienwohnungen, Hotels: Die aktuellen Reiseregelungen in Deutschland. Mehr...



3. So weit ist die Impfstoffforschung gegen das Coronavirus. Mehr...

Die Nachrichtenredaktion empfiehlt

_ Wie „Widerstand 2020“ die Corona-Krise in Frage stellt. Mehr...



_ Der afroamerikanische Dirigent Brandon Brown erzählt von seinen Erfahrungen mit Rassismus - auch in Deutschland. Mehr...



_ Die Corona-Krise hat Forschenden zufolge die Ungerechtigkeit zwischen Geschlechtern verschärft. Mehr...