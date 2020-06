Wichtige Entwicklungen und aktuelle Zahlen zum Coronavirus aus Deutschland und der Welt.

Aktuelle Zahlen

Nach Angaben des Robert Koch-Instituts sind in Deutschland im Vergleich zum Vortrag 214 weitere Infektionen mit dem Coronavirus registriert worden.



Die Gesamtzahl der nachgewiesenen Infektionen liegt damit bei 184.193. An oder mit dem Virus gestorben sind in Deutschland laut RKI 8.674 Menschen. Damit stieg die Zahl der gemeldeten Toten innerhalb von 24 Stunden um 6. Etwa 169.600 Menschen haben der Schätzung des Instituts zufolge die Infektion überstanden. (Stand: 8.6., 6.30 Uhr). Ausführliche aktuelle Zahlen aus Deutschland finden Sie hier.



Die Johns-Hopkins-University, die häufiger aktualisierte Daten veröffentlicht, meldet für Deutschland bereits 185.750 bestätigte Fälle, davon gelten 169.224 als nicht mehr als erkrankt. Diesen Daten zufolge gibt es 8.685 an oder mit einer Corona-Infektion Gestorbene (Stand: 8.6., 6.30 Uhr).

Coronavirus in Deutschland

_ Der Deutsche Philologenverband findet eine mögliche Maskenpflicht in der Schule problematisch. Mehr...



_ Bundesgesundheitsminister Spahn will die neue Corona-App in den kommenden Tagen präsentieren. Mehr...



_ Unionsfraktionschef Brinkhaus hat sich für eine rasche Rückkehr zu einem ausgeglichenen Bundeshaushalt ohne Neuverschuldung ausgesprochen. Mehr...

Coronavirus weltweit

_ Neuseeland hat sich für Coronavirus-frei erklärt und alle Einschränkungen des öffentlichen Lebens aufgehoben. Mehr...



_ EU-Wirtschaftskommissar Gentiloni geht davon aus, dass die Rezession in der Europäischen Union ihren Tiefpunkt erreicht hat. Mehr...



_ Bundesentwicklungsminister Müller warnt Europa vor den Folgen der Ausbreitung des Coronavirus in Afrika. Mehr...

Meistgelesene Nachrichten zum Coronavirus der letzten 24 Stunden

Die Nachrichtenredaktion empfiehlt

