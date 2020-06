Wichtige Entwicklungen und aktuelle Zahlen zum Coronavirus aus Deutschland und der Welt.

Aktuelle Zahlen

Nach Angaben des Robert Koch-Instituts sind in Deutschland im Vergleich zum Vortag 258 weitere Infektionen mit dem Coronavirus registriert worden.



Die Gesamtzahl der nachgewiesenen Infektionen liegt damit bei 185.674. An oder mit dem Virus gestorben sind in Deutschland laut RKI 8.763 Menschen. Damit stieg die Zahl der gemeldeten Toten innerhalb von 24 Stunden um acht. Etwa 171.600 Menschen haben der Schätzung des Instituts zufolge die Infektion überstanden. (Stand: 12.6., 0 Uhr). Damit sind rechnerisch noch 5.311 Menschen akut erkrankt (nachgewiesene Infektionen minus Genesene und Tote). Ausführliche aktuelle Zahlen aus Deutschland finden Sie hier.



Die Johns-Hopkins-University, die häufiger aktualisierte Daten veröffentlicht, meldet für Deutschland bereits 186.691 bestätigte Fälle, davon gelten 170.961 als nicht mehr als erkrankt. Diesen Daten zufolge gibt es 8.772 an oder mit einer Corona-Infektion Gestorbene (Stand: 12.6., 6 Uhr).

Coronavirus in Deutschland

_ Das Bundeskabinett hat zentrale Teile des Konjunkturpakets auf den Weg gebracht. Mehr...



_ Deutschland wird seine Warnung vor Reisen nach Schweden voraussichtlich aufrechterhalten. Mehr...



_ Die Deutsche Bahn will als Reaktion auf die veränderten Arbeitsgewohnheiten in der Corona-Krise ein neues Pendler-Ticket anbieten. Mehr...

Coronavirus weltweit

_ Die Corona-Krise drohe Millionen Mädchen und Jungen neu in die Kinderarbeit zu zwingen, befürchten die Vereinten Nationen. Mehr...



_ Die türkische Regierung hat enttäuscht auf den Beschluss der Bundesregierung reagiert, die Warnung für Reisen in die Türkei vorerst aufrechtzuerhalten.. Mehr...



_ Mit einer Aktion an der Copacabana haben Aktivisten gegen den Umgang der brasilianischen Regierung mit der Corona-Pandemie protestiert. Mehr...

Meistgelesene Nachrichten zum Coronavirus der letzten 24 Stunden

1. Wie weit ist die Suche nach Medikamenten gegen Covid-19? Mehr...



2. RKI: Geschätzte Zahl der akut Coronavirus-Infizierten in Deutschland erstmals wieder gestiegen Mehr...



3. Studie: Innovativer Stoff zerstört Corona-Viren Mehr...

Die Nachrichtenredaktion empfiehlt

_ Kommt es durch Demonstrationen zu einer zweiten Infektionswelle? Mehr...



_ Milliardenbeschlüsse: Darum geht es im Konjunkturpaket Mehr...



_ Immunzell-Typen entscheiden womöglich mit über Krankheitsverlauf Mehr...

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben einen Nachrichtenblog angelegt. Der bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.

Urlaub und Freizeit

+ Campingplätze, Ferienwohnungen, Hotels: Die aktuellen Reiseregelungen in Deutschland

+ Reisen: Wie der Urlaub 2020 aussehen könnte

+ Urlaub: Welche Regeln in der Bahn und im Flugzeug gelten

+ Tourismus: Reise-Kunden können weiter Geld zurück verlangen

+ Schwimmen: Wie es mit Freibad und Schwimmbad weitergehen kann

+ Sport: Wie es mit Sportverein und Fitnessstudio weitergehen kann

Zahlen und Daten zur Coronavirus-Pandemie

+ Aktuelle Entwicklungen: Zahlen zum Coronavirus in Deutschland

+ Deutschland: Warum die Todesrate durch das Coronavirus in Deutschland vergleichsweise niedrig ist

+ Unentdeckte Infizierte: Wie hoch die Dunkelziffer bei den Coronavirus-Infektionen ist

+ Übersterblichkeit: Wie tödlich ist das Coronavirus wirklich?

+ Welche Zahlen wir zum Coronavirus nennen und warum

Erkrankung und Schutz

+ Tröpfcheninfektion oder Schwebeteilchen: Welche Rolle spielen Aerosol-Partikel bei der Übertragung

+ Ausbreitung: Wie gefährlich sind Superspreader in der Corona-Pandemie?

+ Impfung: So weit ist die Forschung

+ Behandlung: Wie weit ist die Suche nach Medikamenten gegen Covid-19?

+ Ansteckung: Wann sollen Kitas und Schulen wieder vollständig öffnen?

+ Gesichtsmasken: Was man zu Schutzmasken wissen sollte

+ Einkaufswagen und Co.: Wie lange sich das Coronavirus auf Oberflächen hält

Fake News, Verschwörungstheorien, Proteste

+ Selbsternannte Partei: Wie Widerstand 2020 die Corona-Krise in Frage stellt

+ Verbreitete Anschuldigungen: Wie Bill Gates zum Ziel von Verschwörungstheoretikern wurde



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.