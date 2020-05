US-Außenminister Pompeo hat das chinesische Forschungslabor in Wuhan für den Ausbruch der Corona-Pandemie verantwortlich gemacht.

Dafür gebe es eine "signifikante Menge" an Beweisen, sagte Pompeo dem amerikanischen Fernsehsender ABC. Auf Nachfrage fügte er hinzu, er dürfe sich zu Details nicht äußern. Zugleich warf er China vor, bereits in der Vergangenheit Labore ohne die notwendigen Standards betrieben zu haben. US-Präsident Donald Trump hatte die Spekulationen über die mögliche Herkunft des Virus aus dem Labor angefacht. Auch in mehreren US-Medien kursierte die Theorie, wonach das neue Coronavirus erstmals in einem Forschungslabor in Wuhan auf einen Menschen übergesprungen sein könnte - und nicht, wie von China gemeldet, auf einem Tiermarkt.

Maas fordert Aufklärung von China

Bundesaußenminister Maas rief China auf, sich umfänglich an der Aufklärung der Herkunft des neuen Coronavirus zu beteiligen. Die ganze Welt habe ein Interesse, dass der genaue Ursprung des Erregers geklärt werde, sagte der SPD-Politiker der Funke Mediengruppe. China könne hier unter Beweis stellen, wie transparent es mit dem Thema tatsächlich umgehen wolle.



Bundesentwicklungsminister Müller hatte bereits vor mehreren Wochen erklärt, er erwarte von der chinesischen Regierung, den Ausbruch der Corona-Pandemie aufzuklären. Den Zeitungen der Funke-Mediengruppe sagte der CSU-Politiker, die Führung in Peking müsse "vollkommene Offenheit in dieser Weltkrise zeigen". Müller nahm auch Bezug auf Berichte, wonach unklar sei, ob der Ursprung des Virus ein Wildtiermarkt oder ein Forschungslabor in Wuhan gewesen sei.

Westliches Geheimdienstpapier wirft Peking Vertuschung vor

Zuvor war ein westliches Geheimdienstpapier bekannt geworden, das Peking Vertuschung vorwirft. Es stammt von der "Five Eyes" genannten Allianz der USA, Großbritanniens, Australiens, Kanadas und Neuseelands. In dem Bericht heißt es, China habe noch bis zum 20. Januar bestritten, dass sich das Virus von Mensch zu Mensch übertrage. Auch seien Virusproben vernichtet und Veröffentlichungen von Wissenschaftlern kontrolliert worden. Zudem hätten sich Chinas Behörden geweigert, Lebendproben internationalen Forschern zur Verfügung zu stellen. Erwähnt werden auch die Forschungsarbeiten in dem Labor in Wuhan. In der chinesischen Stadt war das neuartige Virus zuerst aufgetaucht.

Leiter des Labors in Wuhan weist Vorwürfe zurück

Der Laborleiter des Instituts für Virologie im chinesischen Wuhan hatte die Vorwürfe, seine Einrichtung sei der Ursprung der Corona-Pandemie, bereits vor einer Weile zurückgewiesen. Yuan Zhiming sagte dem staatlichen Sender CGTN, er wisse, dass es unmöglich sei. Keiner seiner Mitarbeiter habe sich infiziert. Sein Team wisse genau, "welche Art von Forschung am Institut stattfindet und wie das Institut mit Viren und Proben umgeht". Yuan ergänzte, weil das Labor in Wuhan liege, wo das Virus zum ersten Mal aufgetreten sei, wecke dies bei den Menschen automatisch Assoziationen. Einige Medien versuchten aber "absichtlich, die Menschen in die Irre zu führen".



Das Wuhan Institut für Virologie beheimatet die größte Virusbank Asiens: das chinesische Zentrum für die Sammlung von Viruskulturen. Mehr als 1.500 verschiedene Erregerstämme sind laut der Website des Instituts dort vorhanden. Das Zentrum ist das erste Bioforschungslabor der höchsten Sicherheitsstufe in ganz Asien. In solchen Laboren dürfen hochansteckende Krankheitserreger der Klasse vier - etwa Ebola-Viren - aufbewahrt werden.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben einen Nachrichtenblog angelegt. Der bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.



Wir erläutern zudem die Bedeutung zentraler Kennzahlen: Verdopplungzeit, Reproduktionszahl, freie Intensivbetten.



Darüber hinaus finden Sie bei uns Beiträge zu verschiedenen Schwerpunkten:

Maßnahmen in Deutschland

+ Diskussion um regionale Öffnung: Wie es mit Kitas weitergehen könnte

+ Schulen in Deutschland: Wann öffnen die Schulen wieder?

+ Lockerungen der Einschränkungen: Das ist in den Bundesländern erlaubt

+ Ländervergleich: Warum Deutschland (bisher) so gut durch die Corona-Krise kommt

+ Chatbots und Tracking-Programme: mit Apps gegen das Coronavirus

Zahlen und Daten zur Coronavirus-Pandemie

+ Zahlen aus Europa: Wie sich das Coronavirus in Europa ausbreitet

+ Aktuelle Entwicklungen: Zahlen zum Coronavirus in Deutschland

+ Anzahl der Toten in Deutschland: Warum die Todesrate durch das Coronavirus in Deutschland (noch) so niedrig ist

+ Unentdeckte Infizierte: Wie hoch die Dunkelziffer bei den Coronavirus-Infektionen ist

+ RKI oder Johns Hopkins? Wie aussagekräftig Zahlen zu Corona-Infizierungen, Todesfällen und Genesungen sind

+ Übersterblichkeit – Wie tödlich ist das Coronavirus wirklich?

+ Vorbild oder abschreckendes Beispiel? - Verwirrung um Schwedens Sonderweg

Erkrankung, Medikamente und Schutz

+ Eine hitzige Debatte ist um die mögliche Einführung sogenannter "immunitätsausweise" entbrannt. Hintergründe und weitere Informationen hier: Kritik an Immunitätsausweis

+ Symptome und Verlauf: Wie verläuft eine Infektion mit dem Coronavirus?

+ Erste Fälle auch in Deutschland: Neue Infektionskrankheit bei Kindern: Experten vermuten Zusammenhang mit Coronavirus

+ Coronavirus-Ansteckungsgefahr: Forscher um Christian Drosten warnen vor uneingeschränkter Öffnung von Schulen und Kindergärten

+ Tests auf das Coronavirus: Wann, wo und wie?

+ Impfstoffe und Medikamente: Ansätze für Medikamente gegen das Coronavirus

+ Wie eine internationale Zusammenarbeit in diesem Bereich aussehen könnte: Die schwierige Suche nach einem Impfstoff

+ Gesichtsmasken und Schutz: Was man zu Atemschutzmasken wissen sollte

Wirtschaft, Soziales und Verbraucher

+ Reisen: Wie der Urlaub 2020 aussehen könnte

+ Gastronomie: Welche Perspektiven gibt es für Cafés, Kneipen und Restaurants?

+ Wirtschaftsförderung in Corona-Zeiten: grün oder konventionell?

+ Sport: Wie es mit Sportverein und Fitnessstudio weitergehen kann

+ Folgen für Wirtschaft und Verbraucher: Was eine Rezession wegen des Coronavirus für Deutschland bedeutet

+ Einkaufswagen und Co.: Wie lange sich das Coronavirus auf Oberflächen hält

+ Gewalt in der Krise: UNO warnt vor katastrophalen Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie auf Frauen



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.