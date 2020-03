Wegen der Ausbreitung des Coronavirus raten die USA ihren Bürgern von allen Auslandsreisen ab.

Das Außenministerium in Washington gab einen weltweiten Reisehinweis der höchsten Stufe vier heraus. Amerikaner, die sich im Ausland aufhalten, wurden zur Rückkehr aufgefordert.



Wegen der Krise schloss nun auch Brasilien seine Grenzen zu acht Nachbarstaaten. Präsident Bolsonaro erklärte in Brasilia, wer nicht ständig im Land lebe, dürfe nicht mehr einreisen. Ausgenommen von der Regelung ist lediglich Uruguay, mit dem es eine besondere bilaterale Vereinbarung gibt. Die Grenze zu Venezuela wurde bereits früher geschlossen.



In Israel verkündete Ministerpräsident Netanjahu eine zunächst einwöchige weitgehende Ausgangssperre.