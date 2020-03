Die amerikanische Basketballliga NBA unterbricht bis auf weiteres die laufende Saison.

Bei einem Spieler des Vereins Utah Jazz war das Coronavirus festgestellt worden. Mitte April hätten nach dem bisherigen Spielkalender die Playoffs begonnen, Anfang Juni dann die Finalspiele.



In Kanada waren gestern die Weltmeisterschaften im Eiskunstlauf abgesagt worden, die in der kommenden Woche in Montreal stattfinden sollten.