Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat dem Corona-Impfstoff des Pharma-Unternehmens Moderna eine Notfallzulassung erteilt. Das teilte die FDA mit. Es ist die erste Zulassung für den Moderna-Wirkstoff weltweit.

In den USA hatte zuvor bereits der Impfstoff der Mainzer Firma Biontech und ihres US-Partners Pfizer die Notfallzulassung erhalten, so dass dort am Montag die Impfkampagne beginnen konnte. Das Moderna-Vakzin dürfte zusätzlich ab Anfang nächster Woche eingesetzt werden. Das Unternehmen erwartet, dass bis Ende des Jahres 20 Millionen Impfdosen zur Verfügung stehen. Im ersten Quartal 2021 sollen es weitere 100 bis 125 Millionen Dosen sein, von denen etwa ein Fünftel ins Ausland geliefert werden könnte.



In den USA sind bereits mehr als 17,4 Millionen Corona-Infektionen und mehr als 313.000 Todesfälle dokumentiert worden - die mit Abstand höchsten Zahlen weltweit.

Diese Nachricht wurde am 19.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.