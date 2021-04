Die US-Gesundheitsbehörden haben eine Aussetzung der Impfungen mit dem Präparat von Johnson & Johnson empfohlen.

Die Arzneimittelbehörde FDA und das Seuchenzentrum CDC verwiesen in einer gemeinsamen Erklärung auf das Auftreten einer seltenen Thromboseart in sechs Fällen. Wie CNN berichtet, handelt es sich um Frauen im Alter zwischen 18 und 48 Jahren. Die Symptome sollen sechs bis 13 Tage nach der Impfung aufgetreten sein. Das Unternehmen Johnson & Johnson teilte mit, die Fälle seien bekannt. Ein klarer Zusammenhang sei aber bislang nicht nachgewiesen worden. Der Impfstoff sei in den USA bislang mehr als 6,8 Millionen Mal verabreicht worden.

Diese Nachricht wurde am 13.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.