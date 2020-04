Der US-Bundesstaat Missouri hat in der Coronavirus-Krise Klage gegen die chinesische Regierung eingereicht.

Justizminister Schmitt von den Republikanern warf der Regierung in Peking vor, die Welt über die Lungenkrankheit Covid-19 belogen und zu wenig für eine Eindämmung des Virus getan zu haben. Das habe zu Erkrankungen, Todesfällen und wirtschaftlichen Schäden geführt - auch in Missouri.



Die Zivilklage wurde vor einem Bundesgericht eingereicht und zielt auf eine Entschädigung. Sie hat aber kaum Aussicht auf Erfolg, weil US-Gesetze ausländische Staaten und deren Regierungen weitgehend vor Gerichten schützen. Die Demokratische Partei in Missouri erklärte, die Klage sei ein PR-Gag eines Republikaners, der noch in diesem Jahr zur Wiederwahl antrete.