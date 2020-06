In den USA fordern die Demokraten angesichts der hohen Zahl von Corona-Neuinfektionen eine landesweite Maskenpflicht.

Die demokratische Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Pelosi, sagte dem Sender ABC, eine solche Anodnung sei überfällig. Die Regierung müsse die Bedrohung durch die Pandemie endlich ernst nehmen. Während Präsident Trump von Fortschritten im Kampf gegen das Virus spreche, stehe das Land in Bezug auf Infektionen und Todesfälle in Wahrheit so schlecht da wie kein anderes.



In einzelnen US-Bundesstaaten gibt es bereits eine Maskenpflicht. Zudem rät die US-Gesundheitsbehörde CDC den Menschen das Tragen in der Öffentlichkeit. Trump tritt dagegen in der Regel ohne Maske auf.



In den USA nimmt derzeit die Zahl der bestätigten Neuinfektionen seit Tagen wieder zu und erreicht Rekordwerte; zuletzt waren es mehr als 40.000 täglich. Mehr als 125.000 Menschen sind dort bislang an oder mit dem Virus gestorben.

