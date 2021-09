Ein Expertengremium der US-Arzneimittelbehörde FDA empfiehlt Auffrischungsimpfungen gegen Covid-19 mit dem Wirkstoff von Biontech/Pfizer nur für ältere Menschen und Risikogruppen.

Die Gruppe von Wissenschaftlern kam zu dem Schluss, dass vorliegende Daten eine allgemeine Einführung einer dritten Impfdosis für Menschen älter als 16 Jahre nicht rechtfertigten. Für Senioren über 65 und vulnerable Perosnen ergebe eine Booster-Impfung hingegen Sinn. Die Entscheidung fiel demnach einstimmig. Der Ausschuss empfiehlt eine dritte Dosis zudem für Mitarbeiter im Gesundheitswesen. Die FDA folgt üblicherweise den Empfehlungen des Gremiums. Präsident Biden hatte sich angesichts abnehmender Immunität für eine weitere Dosis für alle nach acht Monaten ausgesprochen.



Die WHO hatte sich bereits Anfang August einen vorübergehenden Stopp von Auffrischungsimpfungen in wohlhabenden Staaten gefordert, so lange noch viele ärmere Länder auf Dosen warteten.

