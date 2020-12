Im US-Bundesstaat Alaska hat eine Gesundheitsmitarbeiterin nach einer Corona-Impfung mit dem Biontech-Pfizer-Wirkstoff eine schwere allergische Reaktion erlitten.

Wie die "New York Times" berichtet, wurde die Frau nach der Impfung im Krankenhaus behandelt. Inzwischen gehe es ihr wieder gut. Der Pharmakonzern Pfizer erklärte, er arbeite bei der Evaluierung mit den örtlichen Gesundheitsbehörden zusammen. Allen Berichten über mögliche allergische Reaktionen werde nachgegangen.



Vergangene Woche hatten zwei Mitarbeiter des staatlichen britischen Gesundheitsdienstes NHS nach ihrer Impfung allergische Reaktionen gezeigt. Die britische Arzneimittelaufsicht riet daraufhin, vorerst niemandem mit einer "signifikanten" Allergie-Vorgeschichte den Biontech-Pfizer-Impfstoff zu spritzen. Beide NHS-Mitarbeiter hatten eine solche Vorgeschichte. Anders als die beiden Briten hatte die Frau in den USA allerdings keine derartige Vorgeschichte.



Die US-Arzneimittelaufsicht FDA hatte vergangene Woche eine Notfallzulassung für den Impfstoff des Mainzer Pharmaunternehmens und seines US-Partners ausgestellt. In den USA startete die Impfkampagne am Montag. In Großbritannien hatte sie bereits am Dienstag vergangener Woche begonnen.

