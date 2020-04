In mehreren US-Medien kursiert die Theorie, wonach das neue Coronavirus erstmals in einem Forschungslabor in Wuhan auf einen Menschen übergesprungen sein könnte - und nicht wie von China gemeldet auf einem Tiermarkt. Frankreich und Deutschland sehen dafür bisher keine Belege.

Die Theorie

In der chinesischen Stadt Wuhan erforscht das "Wuhan Institute of Virology" seit Jahren Coronaviren von Fledermäusen. Die Forschung ist unter anderem darauf ausgelegt, Epidemien wie die Ausbreitung von Sars zu verstehen und möglichst zu verhindern. Angenommen wird nun, dass trotz hoher Sicherheitsvorkehrungen in dem Labor ein Virus auf einen Menschen übergesprungen sein könnte, der es - vermutlich unwissend - in der Stadt verbreitet habe. Die chinesische Regierung geht bisher davon aus, dass das Virus auf einem Tiermarkt von einem Wildtier erstmals auf einen Menschen übergesprungen ist.

Die Belege

Verschiedene US-Medien berichteten über die Theorie und beriefen sich dabei unter anderem auf Geheimdienstermittlungen. Laut eines Berichts der Washington Post sollen US-Diplomaten ihre Regierung schon vor zwei Jahren nach einem Besuch des Labors in Wuhan gewarnt haben, dass dort trotz unzureichender Sicherheitsvorkehrungen an Coronaviren von Fledermäusen geforscht werde. Demnach soll das Personal in dem Labor teilweise unzureichend ausgebildet gewesen sein. Das Labor soll damals bereits von US-Universitäten unterstützt worden sein, die Diplomaten sollen eine weitreichendere Unterstützung empfohlen haben.



Der regierungsfreundliche Sender Fox News beruft sich auf "mehrere anonyme Quellen", die über "Details früher Aktionen der chinesischen Regierung" informiert wurden und "einschlägiges Material" gesehen haben wollen.



Dass das Virus von einem Tier kommt - und nicht künstlich in einem Labor gezüchtet wurde - wurde bereits in mehreren Studien dargelegt, unter anderem in der Fachzeitschrift Nature Medicine. Damit ist die zugespitzte Version der Theorie, wonach das Virus als eine Art Biowaffe in einem Labor gezüchtet worden sein könnte, unwahrscheinlich. Eine Art Unfall kann derzeit allerdings niemand ausschließen, auch weil China dahingehende Untersuchungen in verschiedenen Laboren in Wuhan bisher nicht zugelassen haben soll.

Reaktionen aus Deutschland und Frankreich

Die Bundesregierung teilte mit, dass ihr keine Erkenntnisse über die Entstehung des Virus vorliegen. Bundesaußenminister Maas betonte im ZDF - angesprochen auf die Labor-Theorie -, dass es zu den Aufgaben der WHO gehöre, Aufklärung zu betreiben, auch gegenüber China. Es gebe viele Staaten, die die WHO mit Pflichtbeiträgen und freiwilligen Beiträgen unterstützten und dies von der WHO erwarteten, sagte Maas. Der WHO war in den vergangenen Tagen vermehrt eine zu große Nähe zu China vorgeworfen worden, unter anderem von US-Präsident Trump.



Auch Frankreich sieht keine Beweise dafür, dass das Coronavirus aus einem Labor in Wuhan stammen soll. Laut der Agentur Reuters sagte ein Offizieller des französischen Präsidentenpalastes, es gebe bis zu diesem Tag keine Belege für die Berichte, die in US-amerikanischen Medien zirkulierten.

Chinas Reaktion

Die chinesische Regierung wies die Theorie zurück. Außenamtssprecher Zhao Lijian erklärte, es lägen keine Beweise vor, die dafür sprächen, dass das Virus in einem Labor hergestellt wurde oder von dort ausgetreten sei. Der Ursprung des Virus müsse von der Wissenschaft aufgeklärt werden. Er berief sich auf ein Statement der Weltgesundheitsorganisation, wonach es keine Beweise gebe, dass das Virus in einem Labor hergestellt wurde.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben einen Nachrichtenblog angelegt. Der bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.



Hintergründe zu den häufigsten Fachausdrücken liefern wir in unserem Glossar: Die wichtigsten Begriffe zur Coronavirus-Pandemie.



Wir erläutern zudem die Bedeutung zentraler Kennzahlen: Verdopplungzeit, Reproduktionszahl, freie Intensivbetten.



Darüber hinaus finden Sie bei uns Beiträge zu verschiedenen Schwerpunkten:

Maßnahmen in Deutschland

+ Schulen in Deutschland: Coronavirus: Wann öffnen die Schulen wieder?

+ Lockerungen der Einschränkungen: Das ist in den Bundesländern erlaubt

Zahlen und Daten zur Coronavirus-Pandemie

+ Zahlen aus Europa: Wie sich das Coronavirus in Europa ausbreitet

+ Aktuelle Entwicklungen: Zahlen zum Coronavirus in Deutschland

+ Unentdeckte Infizierte: Wie hoch die Dunkelziffer bei den Coronavirus-Infektionen ist

+ RKI oder Johns Hopkins? Wie aussagekräftig Zahlen zu Corona-Infizierungen, Todesfällen und Genesungen sind

+ Anzahl der Toten in Deutschland: Warum die Todesrate durch das Coronavirus in Deutschland (noch) so niedrig ist

+ Alter der Risikogruppen: Mehrheit der Covid-19-Toten in Deutschland älter als 80 Jahre

Erkrankung und Testverfahren

+ Symptome und Verlauf: Wie verläuft eine Infektion mit dem Coronavirus?

+ Tests auf das Coronavirus: Wann, wo und wie?

Medikamente und Schutz

+ Impfstoffe und Medikamente: Ansätze für Medikamente gegen das Coronavirus

+ Gesichtsmasken und Schutz:Was man zu Atemschutzmasken wissen sollte

Wirtschaft, Soziales und Verbraucher

+ Keine Liste mehr: RKI weist nicht mehr auf besondere Coronavirus-Risikogebiete hin

+ Reisebeschränkungen und Rückholung von Urlaubern: Wie sich das Coronavirus auf das Reisen auswirkt

+ Folgen für Wirtschaft und Verbraucher: Was eine Rezession wegen des Coronavirus für Deutschland bedeutet

+ Einkaufswagen und Co.: Wie lange sich das Coronavirus auf Oberflächen hält

+ Untersuchung: Beim Joggen reichen zwei Meter Abstand nicht

Strategien und Maßnahmen weltweit

+ Was hilft im Kampf gegen das Coronavirus: Herdenimmunität oder Shutdown?

+ Chatbots und Tracking-Programme: mit Apps gegen das Coronavirus

+ RKI warnt vor Kontakt zu exotischen Tieren: Regulierung von Wildtiermärkten gefordert

Medien und die Corona-Pandemie

+ Berichterstattung über die Corona-Pandemie: Wie gut ist der deutsche Journalismus?



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.