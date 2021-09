US-Präsident Biden hat für kommenden Mittwoch zu einem virtuellen Pandemie-Gipfel eingeladen.

Ziel ist es nach Angaben des Weißen Hauses in Washington, Staats- und Regierungschefs mit Nichtregierungsorganisationen zusammenzubringen, um sich auf eine gemeinsame Vision zur Bekämpfung von Covid-19 zu einigen. Themen sei etwa ein verbesserter Zugang zu Impfstoffen, Schutzausrüstung und Tests. Auch über Behandlungsmöglichkeiten solle gesprochen werden.



Der virtuelle Gipfel findet am Rande der Generaldebatte der UNO-Vollversammlung statt, die am Dienstag in New York beginnt.

Diese Nachricht wurde am 18.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.