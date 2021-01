Wegen der Folgen der Corona-Pandemie will US-Präsident Biden bedürftige Familien stärker unterstützen.

Zudem sollen Lebensmittelhilfen für Kinder aufgestockt werden, die auf die Speisung in den nun oftmals geschlossenen Schulen angewiesen sind. Entsprechende Dekrete will der US-Präsident im Laufe des Tages unterzeichnen. Der Direktor des Wirtschaftsrats des Weißen Hauses, Deese, sagte, das amerikanische Volk könne es sich nicht leisten zu warten. Viele Menschen brauchten Hilfe.



Mehrere republikanische Abgeordnete lehnen Direktzahlungen an Einzelpersonen ab. Rund 16 Millionen Menschen erhalten Arbeitslosenhilfe. Frauen, Angehörige von Minderheiten und Beschäftigte mit geringen Einkommen insbesondere im Dienstleistungssektor sind besonders betroffen.

Diese Nachricht wurde am 22.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.