US-Präsident Trump droht China mit Konsequenzen, sollte sich herausstellen, dass die Volksrepublik für den Ausbruch des Coronavirus verantwortlich sei.

Trump warf der Regierung in Peking schwere Versäumnisse vor. Das neuartige Virus hätte seiner Ansicht nach in China gestoppt werden können, bevor es sich über die ganze Welt verbreitete, so der US-Präsident bei seiner täglichen Pressekonferenz in Washington. Falls China wissentlich für die Verbreitung des Virus verantwortlich gewesen sei, solle die Volksrepublik zur Verantwortung gezogen werden. In jedem Fall hätte die Regierung in Peking amerikanischen Experten erlauben müssen, die Vorgänge vor Ort zu untersuchen, betonte der US-Präsident.



Trump stellte erneut die Zahl der Toten durch Corona-Infektionen in China infrage. Nach Erhebung der Johns-Hopkins-Universität sind in China infolge der Pandemie mehr als 4.300 Menschen an den Folgen der Virusinfektion gestorben. In den USA gibt es demnach inzwischen über 38.000 Todesopfer und damit mehr als in jedem anderen Land der Welt.