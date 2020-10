US-Präsident Trump ist nach eigenen Angaben positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Auch bei seiner Frau Melania wurde die Infektion nachgewiesen, wie Trump auf Twitter mitteilte. Beide hatten sich kurz zuvor nach eigenen Angaben in häusliche Quarantäne begeben, nachdem bei Trumps enger Beraterin Hicks eine Infektion festgestellt wurde. Die frühere Kommunikationsdirektorin des Weißen Hauses hatte den Präsidenten noch am Dienstag in seinem Flugzeug begleitet, als er zur Fernsehdebatte mit dem demokratischen Kandidaten Biden reiste. Ein Arzt des Weißen Hauses teilte unterdessen mit, Trump werde seine Pflichten ohne Beeinträchtigungen erfüllen.



Die USA sind weltweit das Land mit der höchsten Corona-Zahl. Bisher wurden rund 7,28 Millionen Infektionen nachgewiesen. Fast 208.000 Menschen starben an oder mit dem Virus.

Diese Nachricht wurde am 02.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.