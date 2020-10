US-Präsident Trump ist nach eigenen Angaben positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Auch bei seiner Frau Melania wurde die Infektion nachgewiesen, wie Trump auf Twitter mitteilte. Der Arzt des Präsidenten bestätigte die Angaben und erklärte, Trump und seiner Frau gehe es gut. Sie blieben im Weißen Haus und er gehe davon aus, dass Trump sein Amt ohne Unterbrechungen weiterhin ausüben könne. Ein heute anstehender Wahlkampftermin in Florida wurde gestrichen.



Der US-Präsident und seine Frau hatten sich vor wenigen Stunden in häusliche Quarantäne begeben, nachdem bei seiner Beraterin Hicks eine Infektion festgestellt worden war. Die frühere Kommunikationsdirektorin des Weißen Hauses hatte Trump noch in dieser Woche zu mehreren Terminen begleitet.



In den USA sind bislang mehr als 200.000 Menschen im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben. Im Verhältnis zur Bevölkerungszahl sind das mehr als fünf Mal so viele wie in Deutschland.



Trump hat die Gefahr durch das Virus wiederholt heruntergespielt. In der jüngsten Fernsehdebatte verspottete er seinen Konkurrenten Biden, weil dieser häufig einen Mundschutz trägt.

