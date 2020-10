US-Präsident Trump hat angekündigt, wieder in den Wahlkampf einzusteigen.

Er fühle sich nach seiner Infektion mit dem Coronavirus und seiner Covid-19-Erkrankung vor rund einer Woche wieder richtig gut, sagte Trump dem Fernsehsender Fox News. Er plane für morgen Abend eine Kundgebung in Florida; sein Arzt habe ihm mitgeteilt, dass es für ihn sicher sein, wieder öffentliche Auftritte abzuhalten. Trump kündigte zudem an, heute noch einen weiteren Coronatest vornehmen zu lassen.



Sein Wahlkampfteam forderte unterdessen, dass die zweite TV-Debatte mit dem demokratischen Herausforderer Biden wie ursprünglich geplant nächsten Donnerstag über die Bühne geht - unter Anwesenheit beider Kandidaten und nicht virtuell. Nach der Ankündigung durch Trumps Leibarzt, der US-Präsident könne wieder auftreten, gebe es keinen Grund mehr dafür, die Debatte online abzuhalten oder zu verschieben, hieß es.



Der US-Präsident war am 2. Oktober ins Krankenhaus eingeliefert worden, nachdem seine Coronainfektion bekannt geworden war.

