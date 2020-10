Einer Studie der Cornell University zufolge ist US-Präsident Trump für einen erheblichen Teil der Falschinformationen verantwortlich, die über die Corona-Pandemie im englischsprachigen Raum im Umlauf sind.

Darüber berichtet die New York Times. Forschende der Universität im Bundesstaat New York hatten rund 38 Millionen englischsprachige Artikel analysiert, die über die Pandemie in traditionellen Medien und per Online veröffentlicht wurden. Dabei habe sich gezeigt, dass Trump der größte Verbreiter von Desinformation rund um das Coronavirus gewesen sei, erklärte die Hauptautorin der Studie, Evanega. Insgesamt sei er für 38 Prozent der Falschinformationen verantwortlich. Die Studie ist nach Angaben der New York Times die erste umfassende Untersuchung von Desinformation über die Corona-Pandemie in Medien.

