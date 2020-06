Die US-Regierung will die amerikanische Wirtschaft im Falle einer zweiten Corona-Infektionswelle nicht erneut herunterfahren.

US-Finanzminister Mnuchin sagte dem Fernsehsender CNBC, man habe inzwischen gelernt, dass man mehr Schaden verursache, wenn man die Wirtschaft dicht mache. Inzwischen gebe es auch mehr Tests und Kapazitäten in den Krankenhäusern.



In den USA ist die Arbeitslosigkeit wegen der Schutzmaßnahmen in den Bundesstaaten stark angestiegen. Präsident Trump fordert eine möglichst rasche Rückkehr zur Normalität. In seinem Land haben sich bislang mehr als zwei Millionen Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert.