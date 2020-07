Der US-Seuchenexperte und Regierungsberater Fauci wehrt sich gegen Angriffe aus dem Weißen Haus.

Fauci sagte dem Magazin "The Atlantic", die Attacken seien bizarr und für ihn kaum verständlich. Man habe ihn unvollständig und aus dem Kontext gerissen zitiert. Die Verantwortlichen hätten inzwischen aber wohl erkannt, dass die Angriffe ein Fehler seien und sie selbst in ein schlechtes Licht rückten.



Fauci ist den Amerikanern durch seine früheren Pressekonferenzen mit Präsident Trump zur Corona-Pandemie bekannt. Zuletzt gab es Spannungen zwischen den beiden, weil Trump eine rasche Lockerung der Corona-Schutzmaßnahmen verlangt, Fauci dagegen für große Vorsicht plädiert. Am Wochenende hatte das Präsidialamt eine Liste von Faucis Aussagen aus der Anfangszeit der Pandemie verbreitet, die sich später als falsch erwiesen haben sollen. Heute schrieb zudem der Handelsberater Trumps, Navarro, in einem Gastbeitrag für die Zeitung "USA Today", er nehme den Rat des Seuchenexperten inzwischen nur mit Skepsis und Vorsicht auf.