Der US-Seuchenexperte und Regierungsberater Fauci hat Präsident Trump vorgeworfen, ihn in einem Wahlkampf-Spot irreführend zu zitieren.

Fauci sagte in Washington, seine Äußerungen würden ohne seine Zustimmung und aus dem Zusammenhang gerissen wiedergegeben. In dem umstrittenen Wahlkampf-Video scheint Fauci Trumps Vorgehen in der Corona-Krise zu loben, indem er wörtlich sagt: "Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand mehr tun könnte". Der Seuchenexperte erklärte nun dazu, dass sich seine Äußerung auf die Bemühungen der Mitarbeiter in den Gesundheitsbehörden bezogen habe. Fauci betonte, er habe in seiner jahrzehntelangen Zeit als Regierungsberater noch nie einen Kandidaten öffentlich unterstützt. Trump wies die Kritik des Wissenschaftlers zurück und erklärte per Twitter, in dem Spot seien Faucis eigene Worte zu hören.



Trump und der Berater sind bezüglich des Umgangs mit der Pandemie bereits mehrfach aneinandergeraten.

Diese Nachricht wurde am 12.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.