US-Vizepräsident Pence lässt sich morgen gemeinsam mit seiner Frau Karen vor laufenden Kameras gegen das Coronavirus impfen.

Dies teilte das Weiße Haus in Washington mit. Mit der öffentlichen Aktion solle die Sicherheit des Vakzins demonstriert und das Vertrauen der Bürger in die Impfungen gestärkt werden. Auch der gewählte Präsident Biden will sich nach eigenen Angaben in Kürze öffentlich impfen lassen. Bei Amtsinhaber Trump steht der Termin für die Immunisierung noch nicht fest. Die USA verzeichnen mit bislang fast 17 Millionen registrierten Infektionen die meisten Fälle weltweit.



Im US-Bundesstaat Alaska zeigte gestern eine Mitarbeiterin im Gesundheitswesen nach einer Impfung mit dem Biontech/Pfizer-Wirkstoff eine schwere allergische Reaktion. Wie die "New York Times" berichtet, wurde die Frau im Krankenhaus behandelt. Inzwischen gehe es ihr wieder gut. Vergangene Woche hatten bereits zwei Mitarbeiter des staatlichen britischen Gesundheitsdienstes NHS nach ihrer Impfung allergische Reaktionen gezeigt. Der US-Pharmakonzern Pfizer erklärte, allen Berichten über solche Vorfälle werde nachgegangen.

Diese Nachricht wurde am 17.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.