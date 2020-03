In den USA sollen wegen des Coronavirus 8,3 Milliarden Dollar Finanzhilfen bereitgestellt werden. Das Repräsentantenhaus will in den kommenden Tagen über einen entsprechenden Gesetzentwurf entscheiden. Auch in der zweiten Parlamentskammer, dem Senat, signalisierten die regierenden Republikaner und die oppositionellen Demokraten überparteiliche Unterstützung für das Finanzpaket.

Von dem Geld sollen drei Milliarden Dollar in die Entwicklung von Therapien und Impfstoffen gegen das Coronavirus fließen. Rund 2,2 Milliarden Dollar sind für Präventionsmaßnahmen vorgesehen. Die restliche Summe soll in weitere Projekte sowie in Hilfen für das Ausland investiert werden.



In den USA gibt es derzeit rund 100 bestätigte Infektionen mit dem Coronavirus. Zehn Menschen starben.

Nützliche Links

Wie sich die Infektionszahlen in Europa entwickeln, können Sie hier im Einzelnen nachlesen. Der Bericht wird laufend aktualisiert.



Wichtige Fragen zum Coronavirus und dazu, wie man sich schützen kann, haben wir hier beantwortet.



Welche Ansätze es für Behandlungsmöglichkeiten gibt, haben wir hier zusammengestellt.