Die USA verhängen wegen der Ausbreitung des Coronavirus für 30 Tage ein Einreiseverbot für Menschen aus Europa. Das teilte Präsident Trump im Weißen Haus in einer Rede an die Nation mit. Das Einreiseverbot soll demnach in der Nacht von Freitag auf Samstag in Kraft treten.

Amerikaner, die sich entsprechenden Tests unterzögen seien ausgenommen. Die Maßnahme gelte zudem nicht für Reisende aus Großbritannien.



Trump warf der Europäischen Union vor, nicht schnell genug auf die Gefahr durch das Virus reagiert und Reisende aus China nicht früh genug gestoppt zu haben. Er betonte, die Infektionen in den USA seien auf Reisende aus Europa zurückzuführen. In den Vereinigten Staaten sind nach offiziellen Angaben mehr als 1.100 Menschen infiziert, 37 starben.



Zudem erklärte der Präsident, die Regierung werde alle Maßnahmen ergreifen, um die Bevölkerung zu schützen. Er kündigte auch eine finanzielle Unterstützung etwa für Arbeitnehmer an, die unter Quarantäne stünden.