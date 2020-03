Wegen der Ausbreitung des Coronavirus dürfen Menschen aus Europa 30 Tage lang nicht in die USA einreisen. Das gab Präsident Trump in Washington bekannt, nahm Großbritannien aber ausdrücklich davon aus. Die Regelung tritt in der Nacht von Freitag auf Samstag in Kraft.

Der Einreisestopp betrifft alle Personen, die sich in den 14 Tagen vor ihrer Reise im Schengen-Raum aufgehalten haben. Diesem gehören 26 Länder an. Großbritannien zählt nicht dazu; Irland, Rumänien, Bulgarien, Kroatien und Zypern wollen demnächst erst beitreten. Amerikaner können aus Europa zurückkehren, wenn sie sich testen lassen.



Unsicherheit bestand zunächst in der Frage, ob die Beschränkungen auch für Waren aus Europa gelten. In seiner Ansprach sagte Trump zunächst, es werde auch "eine enorme Menge" des Warenverkehrs betroffen sein. Auf Twitter stellte er wenig später klar: "Die Einschränkung stoppt Menschen, nicht Güter."

Vorwürfe gegen die EU

Der US-Präsident warf der Europäischen Union vor, nicht schnell genug auf die Gefahr durch das Virus reagiert und Reisende aus China nicht früh genug gestoppt zu haben. Er betonte, die Infektionen in den USA seien auf Reisende aus Europa zurückzuführen. Der Leiter der US-Gesundheitsbehörde CDC, Redfield, bezeichnete Europa als "die wahre Bedrohung" für die USA in der Corona-Krise.

Kritik an Trumps Corona-Management

Präsident Trump steht allerdings seit einiger Zeit selbst unter Druck wegen seines Vorgehens in der Corona-Krise. Kritiker werfen ihm vor, die mit Sars-CoV-19 verbundenen Gefahren lange heruntergespielt zu haben (Audio). Bisher sollen erst rund 11.000 Menschen getestet worden sein, weil es an Test-Kits fehlte. Die tatsächliche Zahl der Infektionen könnte also deutlich über der offiziellen Zahl von rund 1.300 liegen, 38 Menschen sind gestorben.



Trump betonte in seiner Rede an die Nation, die Regierung werde alle Maßnahmen ergreifen, um die Bevölkerung zu schützen. Auch finanzielle Unterstützung soll es demnach geben - etwa für Arbeitnehmer, die unter Quarantäne stünden.

