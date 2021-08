Die USA erwägen offenbar, die derzeitigen Reisebeschränkungen für Menschen zu lockern, die gegen das Corona-Virus geimpft sind.

Nach Agenturberichten arbeitet die Regierung in Washington an Plänen, wie eine mögliche Änderung der geltenden Einreiseregeln aussehen könnte. Der Corona-Koordinator des Weißen Hauses, Zients, betonte zwar, vorerst blieben die geltenden Beschränkungen bestehen. Arbeitsgruppen entwickelten aber derzeit Pläne für den Zeitpunkt, an dem Einreisen wieder erlaubt werden könnten. Dafür könnte der Nachweis der Impfung zur Voraussetzung werden, aber das sei zum jetzigen Punkt nicht entschieden, sagte Zients weiter.



Seit 2020 gilt in den USA wegen der Pandemie ein weitreichendes Einreiseverbot für Reisende aus dem Schengen-Raum. Es gibt nur wenige Ausnahmen, etwa für enge Verwandte von US-Amerikanern, Diplomaten oder Mitarbeiter internationaler Organisationen.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

In unserem Nachrichtenblog finden Sie einen regelmäßig aktualisierten Überblick über die wichtigsten Entwicklungen. Lesen Sie auch:



+ Lage: Infektionszahlen in Deutschland (Stand 05.08.)



+ Auslands-Urlaub: Liste der Risikogebiete (Stand 01.08.)



+ Mutation: Wie gefährlich ist die Delta-Variante? (Stand 22.07.)



+ Forschungsstand: Wie schwer erkranken Kinder an Covid-19? (Stand 31.07.)



+ Bildung: Wie geht es im Herbst weiter für die Schulen? (Stand 31.07.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.

Diese Nachricht wurde am 05.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.