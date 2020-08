Die USA haben ihre weltweite Reisewarnung wieder aufgehoben.

Fortan werde es wieder länderspezifische Hinweise geben, teilte das Außenministerium in Washington mit. Während sich die Lage in einigen Ländern verbessere, könne sie sich in anderen jederzeit wieder verschlechtern. Grundsätzlich sollten US-Bürger bei Auslandsreisen Vorsicht walten lassen.



Wegen der Coronavirus-Pandemie hatten Mitte März zahlreiche Länder weltweit Reiseverbote verhängt und Reisewarnungen ausgesprochen. Die USA untersagten unter anderem Einreisen aus dem Schengenraum, dies ist nach wie vor gültig.



Die Vereinigten Staaten zählen zu den am meisten von der Pandemie betroffenen Staaten. Nach Angaben der Johns Hopkins Universität starben bislang knapp 160.000 Menschen im Zusammenhang mit Corona-Infektionen.