Die USA sind nach den jüngsten Berechnungen das Land mit den weltweit meisten bestätigten Todesfällen durch das Coronavirus.

Aktuelle Zahlen der Johns-Hopkins-Universität weisen auf mehr als 22.000 Personen hin, die an den Folgen einer Infektion mit dem Corona-Virus starben. Der besonders von der Corona-Pandemie getroffene US-Bundesstaat New York nähert sich bei weiterhin hohen Todesraten der Marke von 10.000 Opfern. Rund 760 Menschen hätten allein dort in den vergangenen 24 Stunden ihr Leben verloren, sagte Gouverneur Cuomo bei seiner täglichen Pressekonferenz. Damit liege die Zahl der Toten in dem Staat bei fast 9.400.



Insgesamt haben sich in den Vereinigten Staaten bislang mehr als 555.000 Menschen infiziert.