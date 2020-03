In den USA gibt es inzwischen die weltweit höchste Zahl an Menschen, die sich nachweislich mit dem Coronavirus infiziert haben. Mit fast 125.000 Infektionen liegt die Zahl deutlich über der Zahl der Infizierten in China. Die Zahl der Toten stieg auf mehr als 2.000.

Am stärksten betroffen sind der Bundesstaat und die Millionenmetropole New York. Die Zahl der Todesopfer ist dort auf etwa 730 gestiegen. Die hohe Zahl der Infizierten droht das Gesundheitssystem in New York zum Einsturz zu bringen.



Der New Yorker Gouverneur Andrew Cuomo hat angekündigt, weitere Krankenhäuser errichten zu wollen, um den befürchteten Ansturm auffangen zu können. Bislang sei das Gesundheitssystem im Staat noch nicht an seiner Kapazitätsgrenze angelangt. Den Höhepunkt der Infektionswelle prognostiziert die New Yorker Regierung für in drei Wochen. Cuomo betonte, es fehle vor allem an Beatmungsgeräten, von denen insgesamt 30.000 Stück gebraucht würden.



Die Präsidentschaftsvorwahlen in New York wurden vom 28. April auf den 23. Juni verschoben.

New York wird nicht abgeschottet

Die US-Regierung verzichtet vorerst darauf, New York abzuschotten. Präsident Trump teilte auf Twitter mit, eine Quarantäne werde nicht notwendig sein. Die Gesundheitsbehörde CDC forderte die Bewohner der besonders betroffenen Bundesstaaten New York, New Jersey und Connecticut auf, auf nicht notwendige inländische Reisen zu verzichten. Dies gelte nicht für Beschäftigte im Gesundheitswesen, in der Lebensmittelindustrie oder in Finanzdienstleistungsunternehmen.

New Yorks Bürgermeister de Blasio: "Die Welt, die wir kannten, ist verloren"

"New York ist das Epizentrum der USA in dieser Krise", twitterte New Yorks Bürgermeister de Blasio. "Kein Ort leidet mehr Schmerzen. Kein Ort braucht dringender Hilfe." Der Verwaltungschef rechnet damit, dass sich mehr als die Hälfte der 8,6 Millionen Einwohner der Stadt bis Mai mit dem Coronavirus infizieren wird. "Die meisten werden milde Symptome haben, aber wir werden viele Leute verlieren." Der April werde hart. Der Mai härter.



De Blasio stimmte die Stadtbevölkerung auf harte Zeiten ein: "Die Welt, die wir kannten, ist verloren. Das ist die schonungslose Wahrheit. Aber ich weiß, dass die New Yorker die Wahrheit verkraften können." Sowohl im Bundesstaat als auch in der Stadt gelten massive Einschränkungen des öffentlichen Lebens. Alle Restaurants, Clubs und Bars sind geschlossen. Die Menschen sind dazu aufgerufen, in der Selbstisolation zu bleiben und die Wohnung nur für den Weg zur Arbeit, zum Einkaufen, für Arztbesuche oder für einen kurzen Spaziergang allein zu verlassen. Zudem ordnete de Blasio an, alle "nicht lebensnotwendigen Einrichtungen" zu schließen.

Trump will Bundesstaaten in Risikoklassen einteilen

Auch im Rest der Vereinigten Staaten breitet sich das Virus weiter aus - allerdings in sehr unterschiedlicher Geschwindigkeit. US-Präsident Trump will daher bei der Bekämpfung des Virus jetzt einen neuen Weg einschlagen und das Land in Risikoklassen einteilen.



Es soll drei Klassen geben: hohes, mittleres und geringes Risiko. In einem Brief an die Gouverneure schreibt Trump, die Regierungen der Bundesstaaten und Gemeinden könnten den Leitfaden nutzen, um über ihre Maßnahmen zur Einschränkung des öffentlichen Lebens zu entscheiden. Entsprechend dieser Aufteilung können dann Ausgangs- und Kontaktsperren dann gelockert oder verschärft werden.

Trump schlägt gegenüber China leisere Töne an

Im Kampf gegen das Virus bahnt sich inzwischen auch eine bessere Zusammenarbeit der USA mit China an. Chinas Präsident Xi hat nach Angaben seiner Regierung in einem Telefonat mit US-Präsident Trump für eine Verbesserung der bilateralen Beziehungen geworben. Die einzig richtige Entscheidung sei es, dass beide Länder zusammenarbeiten, sagte Xi in dem Gespräch, wie das Außenministerium in Peking mitteilt. China sei bereit, die USA im Umgang mit dem Coronavirus zu unterstützen.



Trump schrieb auf Twitter, er habe mit dem chinesischen Präsidenten detailliert über den Virus-Ausbruch gesprochen. China habe viel durchgemacht und ein starkes Wissen über das Virus entwickelt. Man arbeite eng zusammen. Damit bahnt sich eine Kehrtwende der USA in den Einstellungen zu China an. Zuletzt hatten Trump und verschiedene ranghohe US-Politiker Peking im Zusammenhang mit der Corona-Krise, die in der chinesischen Großstadt Wuhan ihren Ausgang nahm, wiederholt kritisiert. Statt vom Coronavirus sprach Trump häufig auch vom "chinesischen Virus". Im Telefongespräch mit Chinas Präsident vermied er diese Rhetorik offenbar.

Wichtige US-Wirtschaftsdaten zeigen in Richtung Rezession

Die Coronavirus-Krise schlägt in den USA auch auf die Wirtschaft und den Arbeitsmarkt durch. Die Washington Post schreibt, die Wirtschaft habe die schlimmste Woche seit Jahrzehnten hinter sich. Und der Schmerz würde gerade erst beginnen. Experten gehen davon aus, dass die Wirtschaft deutlich schrumpfen wird; viele rechnen sogar mit einer länger andauernden Rezession. Und das, obwohl die US-Regierung gerade erst ein zwei Billionen US-Dollar teures Konjunkturpaket auf den Weg gebracht hat.



Erste Daten deuten darauf hin, dass es tatsächlich so kommen wird. So stieg die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe nach Informationen des US-Arbeitsministeriums in den vergangenen sieben Tage etwa um das Zehnfache von 282.000 auf nunmehr rund 3,3 Millionen an. Das war der höchste Wert seit Beginn der Datenerhebung. Zuletzt habe es mit knapp 700.000 Erstanträgen 1982 einen solchen Rekord gegeben.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben einen Nachrichtenblog angelegt. Der bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.



In Deutschland ist das öffentliche Leben drastisch eingeschränkt worden. Welche Regeln es gibt, erklären wir in unserem Stück: Kontaktverbote wegen des Coronavirus: Was ist wo noch erlaubt?



Das Kontaktverbot im Alltag einzuhalten, zum Beispiel beim Einkaufen, ist gar nicht so einfach. Die Händler haben inzwischen Strategien entwickelt, um nicht zu viele Menschen gleichzeitig in den Markt zu lassen. Wie die Supermärkte mit dem Corona-Risiko umgehen, haben wir in diesem Artikel für Sie zusammengestellt.



Viele Menschen fragen sich inzwischen auch, wie und wann die Corona-Kontaktsperre enden kann. Wir haben die Diskussion um die "Exit-Strategie" zusammengefasst.



Der Bedarf an Tests, um das Coronavirus nachzuweisen, steigt stark an. Wann man sich testen lassen sollte und wie es geht, haben wir in unserem Artikel zusammengefasst: Tests auf das Coronavirus: Wann, wo und wie?



Die Zahl der Corona-Infizierten steigt weltweit sehr unterschiedlich. China meldet kaum noch neue Infektionen, inzwischen sind aber die USA und vor allem die Stadt New York zum Epizentrum geworden.



Gegen das Coronavirus Sars-CoV-2 gibt es bislang keinen Impfstoff und auch keine Medikamente. Wie weit die Forschung ist, erklären wir hier: Ansätze für ein Medikament gegen das Corona-Virus. Das Robert-Koch-Institut hat zudem die Liste der Risikogebiete zuletzt mehrfach erweitert.



Über die aktuellen Zahlen der Coronavirus-Infizierten, Genesenen und Todesfälle berichten wir in unserem Artikel: Wie sich das Coronavirus in Europa ausbreitet.



Im Vergleich zu anderen Ländern ist die Zahl der Todesfälle durch das Coronavirus in Deutschland extrem niedrig. Wir erklären, warum die Todesrate durch das Coronavirus in Deutschland (noch) so niedrig ist.



Spiegel die Zahlen über die Coronavirus-Infizierten die Realität wider? Wir klären darüber auf in unserem Stück: Hohe Dunkelziffer bei Coronavirus-Infektionen befürchtet. Zudem unterscheiden sich die Zahlen des Robert Koch-Instituts und der amerikanischen Johns Hopkins-University stark. RKI oder Johns-Hopkins? Wir erklären, wie aussagekräftig die Zahlen zu Corona-Infizierungen, Todesfällen und Genesungen sind.



Wie groß ist die Gefahr hierzulande? Welche Strategien verfolgen die Behörden? Was kann jede(r) tun, um sich zu schützen? Antworten auf diese und andere Fragen geben wir in unserem Beitrag: Deutschland und das Corona-Virus. Antworten auf die wichtigsten Fragen.



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten