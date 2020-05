Angesichts der steigenden Zahl der Corona-Infektionen in Brasilien verbietet die US-Regierung Einreisen aus dem Land.

Das Weiße Haus teilte mit, alle Nicht-Amerikaner, die in den 14 Tagen vor ihrer geplanten Ankunft in den USA in Brasilien gewesen seien, würden von der Einreise ausgeschlossen. Der Handel soll von der Maßnahme nicht betroffen sein.



Einreiseverbote gibt es bereits für Reisende aus Europa und China. Brasilien ist das am schwersten vom Coronavirus getroffene Land Lateinamerikas. Laut Johns-Hopkins-Universität gibt es dort bisher mehr als 363.000 Infizierte und fast 22.700 Tote. Etwa 150.000 Menschen gelten als genesen.