In den USA sind inzwischen mehr als 31.000 Menschen an der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben.

Die Johns Hopkins Universität meldete 31.628 Todesfälle. Gemessen an den Todeszahlen sind die USA demnach das am stärksten von der Corona-Pandemie betroffene Land der Welt - vor Italien, Spanien sowie Frankreich.



US-Präsident Trump will zur Stunde im Weißen Haus seine Pläne für eine Lockerung der Einschränkungen des öffentlichen Lebens in den Vereinigten Staaten vorstellen.