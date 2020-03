Die USA versuchen, sich einen Corona-Impfstoff exklusiv zu sichern, der derzeit in Deutschland entwickelt wird. Wie das Bundesgesundheitsministerium bestätigte, handelt es sich um die in Tübingen ansässige Firma "CureVac", die gemeinsam mit dem bundeseigenen Paul-Ehrlich-Institut an der Herstellung des Impfstoffs gegen das Corona-Virus arbeitet.

US-Präsident Trump bietet laut einem Bericht der „Welt am Sonntag“ dem Unternehmen einen hohen Betrag, um sich dessen Arbeit für sein Land zu sichern. Dazu wolle er auch die beteiligten Wissenschaftler in die USA holen. Wie es weiter heißt, bemüht sich die Bundesregierung, „CureVac“ mit finanziellen Angeboten in Deutschland zu halten.

FDP-Vorsitzender Lindner kritisiert US-Vorgehen

Der FDP-Vorsitzende Lindner hat den USA mit Blick auf den möglichen Zugriff auf das Tübinger Unternehmen Egoismus vorgeworfen. Es sei ein Affront, gegen den sich die Bundesregierung völlig zurecht wehre, sagte Lindner im "Interview der Woche" des Deutschlandfunks. Gerade jetzt sei es angebracht, weltweit voneinander zu lernen und zusammenzuarbeiten. Bei der aktuellen Menschheitsherausforderung sei auch die Menschheit als Ganze gefordert. Niemand könne auf seinen "kleinen eigenen Vorteil" schauen. Die "America-First-Denke" sei gerade jetzt völlig fehl am Platze, betonte Lindner. Er sei überzeugt, dass sich auch das Unternehmen selbst dagegen wehren werde.

Der FDP-Vorsitzende Lindner wirft den USA mit Blick auf den möglichen Zugriff auf das Tübinger Unternehmen "CureVac" Egoismus vor.



Es sei ein Affront, gegen den sich die Bundesregierung völlig zurecht wehre, sagte Lindner im "Interview der Woche" des Deutschlandfunks. Gerade jetzt sei es angebracht, weltweit voneinander zu lernen und zusammenzuarbeiten. Bei der aktuellen Menschheitsherausforderung sei auch die Menschheit als Ganze gefordert. Niemand könne auf seinen "kleinen eigenen Vorteil" schauen. Die "America-First-Denke" sei gerade jetzt völlig fehl am Platze, betonte Lindner. Er sei überzeugt, dass sich auch das Unternehmen selbst dagegen wehren werde.

