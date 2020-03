Die Verbände der freien Wohlfahrtspflege werden unter den Corona-Schutzschirm der Bundesregierung gestellt.

Die Verbände, zu denen unter anderem Arbeiterwohlfahrt, Caritas, Diakonie und Deutsches Rotes Kreuz gehören, begrüßten die Entscheidung der Bundesregierung. Die Präsidentin der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege, Hasselfeldt, sagte heute in Berlin, das nütze Millionen Menschen, denen man täglich Hilfe leiste.



Die rund zwei Millionen Beschäftigte in der freien Wohlfahrtspflege bildeten das Rückgrat des Sozialstaats, erklärte Hasselfeldt. Im Gesundheits- und Pflegebereich würde man unmittelbar im Kampf gegen das Coronavirus arbeiten. Durch den Schutzschirm, der noch in dieser Woche von Bundestag und Bundesrat verabschiedet werden soll, ist aus Sicht der Verbände "eine Brücke gebaut und vieles positiv geregelt", um soziale Einrichtungen vor der Auflösung zu retten. Am Wochenende hatten sich die Chefs von Caritas, Diakonie und Paritätischem Wohlfahrtsverband vor drohenden Insolvenzen gewarnt.