Kinderschutzverbände haben den Appell von Bund und Ländern kritisiert, die Kontakte von Kindern und Jugendlichen weiter zu begrenzen.

Der Bundesgeschäftsführer des Deutschen Kinderhilfswerks, Hofmann, sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe, soziale Interaktion sei für die Entwicklung von Jugendlichen sehr wichtig. Es sei völlig unverhältnismäßig und kinderfeindlich, dies auf eine einzige Kontaktperson zu beschränken.



Auch der Deutsche Kinderschutzbund sieht den Vorstoß mit Sorge. Präsident Hilgers sagte, es sei furchtbar für ein Kind, sich zwischen seinen Freunden entscheiden zu müssen. Ebenso furchtbar sei es, im Zuge einer solchen Entscheidung abgewiesen zu werden.



Der Kinderschutzbund-Präsident sagte, es ärgere ihn, dass in den jüngsten Vorschlägen für Kontaktbeschränkungen vor allem Kinder und Jugendliche im Zentrum stünden, während gleichzeitig in den Bürohäusern völlig ungeregelter Präsenzbetrieb weitergehe.



Bundesfamilienministerin Giffey, SPD, sagte, es gehe nur um die Freizeit der Kinder. In der Schule seien sie weiterhin mit ihren Freunden zusammen. Die Ministerin hob außerdem hervor, dass viele Kinder über digitale Kanäle Kontakt hielten und miteinander spielten.

Diese Nachricht wurde am 18.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.