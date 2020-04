Vertreter von Sozial- und Berufsverbänden beklagen einen erheblichen Mangel an Schutzausrüstungen für Pflegekräfte.

Der Bedarf an Atemschutzmasken und Schutzkleidung sei nach wie vor sehr hoch, sagte Caritas-Präsident Neher der "Augsburger Allgemeinen". In den Pflegeeinrichtungen komme einfach zu wenig an. Ähnlich äußerte sich Diakonie-Präsident Lilie. Er machte für die fehlende Bevorratung die Gesundheitspolitik der vergangenen Jahre verantwortlich. Der Deutsche Berufsverband für Pflegeberufe bemängelte, dass die Mitarbeitenden in den Heimen ihre Schutzausrüstung derzeit mehrfach verwenden müssten.

Altmaier sieht wachsenden Mundschutz-Bedarf

Bundeswirtschaftsminister Altmaier geht wegen der Coronakrise von einem wachsenden Mundschutz-Bedarf in der Bevölkerung aus. Der CDU-Politiker sagte der "Bild am Sonntag", wenn die Bundesregierung den Menschen das Arbeiten, Einkaufen und Busfahren mit Masken ermöglichen wolle, brauche man zwischen acht und zwölf Milliarden Stück pro Jahr.

Laschet: unabhängiger von China und USA machen

Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Laschet fordert wegen der Coronakrise einen Ausbau der europäischen Arzneimittel-Produktion. Man müsse sich unabhängiger machen, besonders von China und den USA, erklärte der CDU-Politiker im Deutschlandfunk. Es gelte, neu nachzudenken, wenn wie in den vergangenen Tagen medizinische Stoffe und selbst einfache Mundschutzmasken nicht verfügbar seien. Laschet plädierte auch für größere europäische Forschungsanstrengungen.

