In der Coronakrise versuchen die Menschen in Deutschland nach einer repräsentativen Umfrage, Zahlungen mit Bargeld so oft wie möglich zu vermeiden.

Der Branchenverband Bitkom veröffentlichte die Erhebung in Berlin. Demnach gaben drei Viertel der Befragten an, dass sie lieber mit Karte, Smartphone oder Smartwatch zahlen. Darüber hinaus wünschen sich mehr als 70 Prozent der Befragten mehr Möglichkeiten, kontaktlos zu bezahlen. Bitkom-Präsident Berg sagte, es gebe kaum ein Verhaltensmuster, das sich durch Corona ähnlich stark verändert habe. Alle Händler, Restaurants und Cafés sollten ihren Kunden das kontaktlose Zahlen ermöglichen.



Auch die Bundesbank hatte vor kurzem mitgeteilt, dass die Verbraucherinnen und Verbraucher seit Beginn der Corona-Pandemie verstärkt kontaktlos zahlen. Sie erklärte aber auch, von Bargeld gehe kein besonderes Infektionsrisiko aus.