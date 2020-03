Der Verdacht auf eine Infizierung mit dem neuen Coronavirus bei einem Thüringer CDU-Abgeordneten hat sich nicht bestätigt.

Das teilte die Landesregierung mit. Damit kann Ministerpräsidentenwahl im Thüringer Landtag morgen stattfinden. Der Abgeordnete war wegen einer möglichen Infektion in die Quarantäne gekommen. Landtagspräsidentin Keller sagte dazu in Erfurt, sollte sich der Verdacht bestätigen, werde die Wahl verschoben. Das Testergebnis des CDU-Abgeordneten soll heute Abend vorliegen. Er war im Februar in Italien im Urlaub gewesen, ein Mitreisender infizierte sich.



Zur Wahl für das Amt des Thüringischen Ministerpräsidenten tritt erneut der frühere Regierungschef Ramelow von der Linken an. Die AfD hat als Gegenkandidaten ihren Landesvorsitzenden Höcke aufgestellt. Die FDP-Fraktion kündigte an, den Plenarsaal zu verlassen, um damit ihre Ablehnung von Ramelow und Höcke zum Ausdruck zu bringen.



Vor einem Monat war der FDP-Politiker Kemmerich mit Stimmen von CDU und AfD zum Ministerpräsidenten gewählt worden. Nach Protesten erklärte er drei Tage später seinen Rücktritt.



